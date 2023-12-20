Помните эту рекламу? 20 лет спустя эстонская супермодель Кармен Касс вновь стала лицом известной парфюмерной воды

По словам самой Кармен, ставшая легендарной фотосессия для „For Her“ будто бы была вчера, а не в 2003 году. В рекламе тогда еще молодая модель с обнаженными плечами и венком из своей же косы напоминает богиню любви Афродиту.

Это фото называют одним из самых известных в истории парфюмерии. Самому дизайнеру Нарцисо Родригесу так понравилась эта реклама, что даже спустя много лет ее продолжали использовать в журналах и магазинах. За годы этот парфюм рекламировали разные девушки, но дизайнер всегда возвращался к легендарному снимку с Кармен.

Как рассказывает сам Родригес, в 2003 году ставшее легендарным фото эстонской модели было сделано для его модной коллекции, но красота и простота снимка были настолько потрясающими, что дизайнер вдохновился на создание рекламной кампании для своего первого аромата.

„Для меня это фото было олицетворением чувственности, невинности и качества вне времени“, - говорит Родригес.

„Красивые вещи вечны. Люди часто это забывают“, - отмечает он. Именно этот посыл несет в себе новая рекламная кампания парфюма „For Her Forever“, в которой вновь принимает участие Кармен Касс.