Помните эту рекламу? 20 лет спустя эстонская супермодель Кармен Касс вновь стала лицом известной парфюмерной воды
Легендарный аромат „For Her“ от модного дома Narciso Rodriguez отмечает 20-летие. Скорее всего, за эти два десятка лет вы хоть раз да и видели бессменную рекламу духов, на которых изображена эстонская супермодель Кармен Касс. В этом году она вновь вернулась, чтобы стать лицом новой версии аромата „For Her Forever“.
По словам самой Кармен, ставшая легендарной фотосессия для „For Her“ будто бы была вчера, а не в 2003 году. В рекламе тогда еще молодая модель с обнаженными плечами и венком из своей же косы напоминает богиню любви Афродиту.
Это фото называют одним из самых известных в истории парфюмерии. Самому дизайнеру Нарцисо Родригесу так понравилась эта реклама, что даже спустя много лет ее продолжали использовать в журналах и магазинах. За годы этот парфюм рекламировали разные девушки, но дизайнер всегда возвращался к легендарному снимку с Кармен.
Как рассказывает сам Родригес, в 2003 году ставшее легендарным фото эстонской модели было сделано для его модной коллекции, но красота и простота снимка были настолько потрясающими, что дизайнер вдохновился на создание рекламной кампании для своего первого аромата.
„Для меня это фото было олицетворением чувственности, невинности и качества вне времени“, - говорит Родригес.
„Красивые вещи вечны. Люди часто это забывают“, - отмечает он. Именно этот посыл несет в себе новая рекламная кампания парфюма „For Her Forever“, в которой вновь принимает участие Кармен Касс.