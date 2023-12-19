ФОТО | Вау! В рождественской рекламе Tartu Kaubamaja снялись близнецы из Эстонии, принимавшие участие в показе Gucci

„Хотя праздники и подарки, кажется, идут рука об руку, Рождество – это, прежде всего, время побыть с близкими. Чтобы помнить о своих близких, не обязательно класть под елку большие стопки подарков, достаточно небольшого, но тщательно продуманного подарка. Для меня важно, чтобы помимо идеи удачно выбранного подарка кампания передавала такие ценности, как семья и проведенное вместе время. Поэтому лицами кампании стали сестры-близнецы Кайса и Трийну, которые также участвовали в показе Gucci Twinsburg осенью 2022 года“, — объясняет руководитель маркетинговых проектов Tartu Kaubamaja Хебе Паас.

Креативный директор агентства Tank Виллем Вальме добавляет, что рождественская кампания является своего рода продолжением осенней имиджевой кампании Tartu Kaubamaja, посланием которой было: „Выбирайте редко, но выбирайте хорошо“. „В преддверии Рождества это можно было бы перефразировать так: „Дарите немного, но выбирайте подарок хорошо“. Мы не говорим об этом прямо, но визуальная идея несет в себе этот подтекст. Вместо того, чтобы показывать под елкой кучу подарочных пакетов, там только один подарок и два человека, при этом мы оставили зрителю простор для интерпретации, предназначен ли этот подарок им обоим или один из них является получателем, а другой — дарителем“, — говорит Вальме.

Однако фотограф Лилиан Мерила развивает эту идею еще дальше. „В детстве перед Рождеством было одно большое желание, и его можно было исполнить с помощью всего лишь одного правильного подарка, а не кучи случайных. Множество неправильных вещей не заменят правильные“, — утверждает Мерила.

Паас резюмирует, что продуманный подарок приносит радость как дарителю, так и получателю. „Я думаю, что эту идею можно использовать в течение всего года, а не только перед Рождеством. Продуманный подарок, каким бы большим или маленьким он ни был, может принести во много раз больше радости, чем большая куча ненужных подарков“, - подводит итог Паас.