Популярный магазин одежды в торговом центре Astri стал в четыре раза больше

Обновленный Sinsay заменил предыдущий магазин Reserved и занимает 1298 квадратных метров торговой площади в центре Astri, став одним из его крупнейших арендаторов. Это второй по величине магазин Sinsay в Эстонии – единственный магазин этого бренда, размер которого на несколько сотен квадратных метров больше, находится в центре Port Artur в Пярну.

„Расширяя торговую площадь в четыре раза, мы хотим стать еще ближе к жителям Ида-Вирумаа и предложить тот же выбор, что и в Таллинне и других крупных городах Эстонии. Помимо одежды по доступной цене, в обновленном Astri Sinsay теперь можно найти и предметы интерьера, которые привнесут в ваш дом дух Рождества“, - рассказала Светлана Малаток, новый исполнительный директор LPP Estonia.

Брендом Sinsay управляет в Эстонии компания LPP Estonia, в которую входит ряд других известных брендов одежды, таких как Reserved, Mohito, House и Cropp. В Ида-Вирумаа LPP Estonia управляет 6 магазинами, в которых работают 37 человек. Все бренды компании также представлены в центре Astri.

„Открытие магазина Sinsay новой концепции порадует всех жителей Нарвы и соседних Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, а также, несомненно, повысит привлекательность и без того богатого выбора модных товаров центра Astri“, - отметил руководитель нарвского подразделения Astri Тармо Клейманн.

В прошлом году компания LPP Estonia получила прибыль в размере 877 000 евро при доходе от продаж в 44 миллиона евро, что сделало ее лидером эстонского рынка модной одежды по обороту.

Быстрее всех в портфеле компании растет именно Sinsay, который в прошлом году открыл магазины новой концепции в Выру, Йыхви, Кохтла-Ярве, Хаапсалу, а также в Таллинне в центрах Mustamäe и Ülemiste, создав таким образом 90 новых рабочих мест по всей Эстонии. Всего в LPP Estonia работает более 300 человек.