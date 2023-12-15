ФОТО | В Эстонии впервые была представлена коллекция жемчужных украшений, созданная специально для мужчин

„Сегодня мода открывает новые возможности для украшений, позволяя при этом не отказываться от традиционных гендерных ролей. Мы замечаем, что все большее количество мужчин открывают для себя жемчуг, выражая при этом свою естественную мужественность и чувство стиля“, - представил коллекцию Даниэль Харер. По его словам, смелый шаг оправдал себя, и коллекция стала популярной по всему миру. Мужская линейка изделий с жемчугом в полном объеме доступна в бутиках Grenardi в старом городе и в торговом центре Viru.

В представлении коллекции в Эстонии участвовали многие поклонники жемчужных украшений, включая мужчин.

„Вместе с мужской коллекцией Даниэль Харер также представил интересные, смелые и доминирующие ювелирные украшения из женской линейки. „Мы надеемся, что эти коллекции удовлетворят взыскательный вкус наших опытных клиентов, найдут своих почитателей среди стильных и модных молодых людей, а также среди иностранных гостей, которые за последние несколько лет открыли для себя ассортимент товаров класса „люкс“ в Эстонии“, - добавила исполнительный директор Grenardi Юлия Шандра.

Юлия отметила, что и мужчины, и женщины с большим интересом и очень тепло встретили модные украшения из жемчуга. Жемчужные ювелирные изделия, созданные для мужчин, являются современным трендом, который был подчеркнут несколькими выдающимися ювелирными брендами в этом сезоне, такими как MIKIMOTO и Tiffany, и которые носили ASAP Rocky, Pharrell Williams, Billy Porter, Shawn Mendes, и особенно Harry Styles. По словам дизайнера Gellner, апеллирование к гендерным ролям не является прямой целью коллекции, однако еe создателям приятно, что она способствует поддержке разнообразия и выразительности в каждом человеке.