Как быть легкой и сексуальной, если много дел: 6 советов от психолога(3)
Современная женщина многогранна и успевает проявлять себя в разных ролях. На работе — реализовывать свой потенциал через труд, дома быть хорошей женой и мамой. Правда, у каждой из нас возникает усталость, выгорание. И это нормально, мы — живые люди, а не роботы.
Но все же есть несколько способов быстро вернуть себе ресурс, чтобы выглядеть в глазах любимого мужчины желанной и легкой. О них редакции „Леди“ рассказала интегративный психолог Александра Вороненко.
1. Выделите время на себя
Без внутреннего ресурса легко прийти к выгоранию и апатии, когда сил на что-либо просто не останется. Отложите все дела в сторону и напишите список дел, которые вас вдохновляют и наполняют.
Внутри каждой женщины живет два состояния: маленькая девочка и девушка. Девочка дает состояние легкости, девушка — природной сексуальности. Вспомните и запишите, что вы любите делать в этих двух состояниях: например, девочке нравится рисовать, гулять на природе, петь, а девушке — танцевать, делать массаж, ходить в спа.
Еженедельно выполняйте хотя бы по одному пункту из своего списка. Вы быстро увидите, как эти дела помогают быть в хорошем настроении.
2. Практикуйте медитацию и занимайтесь спортом
Не менее важно уделять время на медитацию и спорт. Медитация — мощный инструмент для улучшения эмоционального состояния. Если практиковать ее хотя бы 10 минут в день, снижается уровень стресса, ощущается гармония и спокойствие. Можно попробовать разные техники: фокусировка на дыхании, визуализация, отслеживание ощущения в теле.
Спорт способствует высвобождению эндорфинов — естественных аналогов „гормона счастья“, который также помогает снизить стресс и улучшить настроение. Выберите любимый вид физической активности: йога, пилатес, аэробика, тренажерный зал. Можно начать заниматься дома хотя бы по пять минут в день, потом прибавляя время.
3. Не забывайте про внешний вид
Часто женщины от и до продумывают свой образ для вечеринки или корпоратива, но совершенно забывают о своем внешнем виде в будни. Пересмотрите свой гардероб и выкиньте старые вещи, растянутые футболки и свитеры, все, что уже давно не актуально.
Попробуйте каждый день наряжаться и дома, и на работу. Старайтесь выглядеть как богиня, как самая желанная и ценная женщина на планете. И не для кого-то, а для себя. Вот увидите, как изменится ваше внутреннее ощущение.
4. Найдите баланс между работой и личной жизнью
В практике я сталкиваюсь с женщинами, которых в детстве учили жить для других, отдавать окружающим все свое время. Но важно находить во всем баланс.
В сутках 24 часа, из них приблизительно семь часов уходит на сон, девять — на работу, два — на дорогу. И остается шесть часов. И вот это время посвятите тому, что вас наполняет — отдыху одной, прогулке с детьми, романтическому ужину с мужем. И говорите нет всему, что отнимает силы.
5. Повышайте самооценку
Как часто вы себя с кем-то сравниваете и считаете чего-то недостойной? Такие мысли, конечно, уводят эмоциональное состояние в минус, а легкости точно не добавляют.
Осознайте, что каждая женщина уникальна. Возьмите лист бумаги и выпишите, все свои лучшие качества и достижения, даже самые маленькие. И важно выписать их как позитивные утверждения: например, „Я желанная женщина“, „У меня красивые глаза“, „Я все успеваю, у меня достаточно времени“.
Повторяйте эти установки каждое утро, когда принимаете душ, делаете макияж или занимаетесь домашними делами.
6. Развивайте свои женские качества
Как часто вы произносите фразу „Я сама“? А ведь она несет в себе мужские качества. Позвольте себе хотя бы иногда расслабиться, быть нежной рядом с мужчиной. Научитесь просить его о помощи и принимать ее, всегда благодарите и поддерживайте его.