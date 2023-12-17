Как быть легкой и сексуальной, если много дел: 6 советов от психолога

Но все же есть несколько способов быстро вернуть себе ресурс, чтобы выглядеть в глазах любимого мужчины желанной и легкой. О них редакции „Леди“ рассказала интегративный психолог Александра Вороненко.

1. Выделите время на себя

Без внутреннего ресурса легко прийти к выгоранию и апатии, когда сил на что-либо просто не останется. Отложите все дела в сторону и напишите список дел, которые вас вдохновляют и наполняют.

Внутри каждой женщины живет два состояния: маленькая девочка и девушка. Девочка дает состояние легкости, девушка — природной сексуальности. Вспомните и запишите, что вы любите делать в этих двух состояниях: например, девочке нравится рисовать, гулять на природе, петь, а девушке — танцевать, делать массаж, ходить в спа.

Еженедельно выполняйте хотя бы по одному пункту из своего списка. Вы быстро увидите, как эти дела помогают быть в хорошем настроении.

2. Практикуйте медитацию и занимайтесь спортом

Не менее важно уделять время на медитацию и спорт. Медитация — мощный инструмент для улучшения эмоционального состояния. Если практиковать ее хотя бы 10 минут в день, снижается уровень стресса, ощущается гармония и спокойствие. Можно попробовать разные техники: фокусировка на дыхании, визуализация, отслеживание ощущения в теле.

Спорт способствует высвобождению эндорфинов — естественных аналогов „гормона счастья“, который также помогает снизить стресс и улучшить настроение. Выберите любимый вид физической активности: йога, пилатес, аэробика, тренажерный зал. Можно начать заниматься дома хотя бы по пять минут в день, потом прибавляя время.

3. Не забывайте про внешний вид

Часто женщины от и до продумывают свой образ для вечеринки или корпоратива, но совершенно забывают о своем внешнем виде в будни. Пересмотрите свой гардероб и выкиньте старые вещи, растянутые футболки и свитеры, все, что уже давно не актуально.