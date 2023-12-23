Как справиться с одиночеством в рождественские праздники

Новогодние праздники — время веселья, радости и встреч с близкими. Однако не каждый может похвастаться обильными планами на этот период. Для многих людей новогодние каникулы становятся источником одиночества и уединения. Но не отчаивайтесь, ниже мы рассмотрим несколько способов, как справиться с одиночеством в новогодние праздники.

В-третьих, запланируйте дни красоты дома, где важные пункты — выспаться, навести порядок дома, наполнить ванну, сделать маску, заварить травяной чай и никуда не торопиться. Дайте себе посыл: расслабиться и позаботиться о себе.

Возьмите заранее билеты в театр и кино, спланируйте визиты в кофейни и парки, где давно не были, продумайте возможность активного времяпрепровождения (аренда или покупка лыж и коньков), составьте список фильмов, которые хотелось бы посмотреть, книг, которые можно прочесть и блюд (лёгких в приготовлении), которые приготовите впервые. Посмотрите новогодние мастер-классы по изготовлению новогодних венков, кулинарные классы, гончарные курсы, курсы акварели.

Из чего оно формируется? Из-за резкого снижения ритма жизни снижается количество общения и образуется некая пустота. На нас давит маркетинг и навязывает необходимость веселья и активности. А веселиться уже нет сил и нет компании.

Новогодняя суета, ёлка, салаты, предвкушение… Но вот новогодние корпоративы за спиной, родственники и друзья одарены подарками, суета рассеивается, и мы сталкиваемся с эмоциональным откатом и ощущением одиночества.

Три эксперта из области психологии расскажут, как справиться с одиночеством в новогодние праздники и провести время продуктивно и весело.

В заключение, одиночество в новогодние праздники может быть вызывающим периодом, но справиться с ним возможно. Планируя активный отдых, участвуя в волонтёрской деятельности, проводя время с друзьями, уделяя внимание себе и создавая новые традиции, вы сможете заполнить дни праздника смыслом и радостью. Помните, что ваши действия могут сделать этот период более светлым и приятным, даже если вы находитесь в одиночестве.

Попробуйте создать новые традиции для себя в новогодние праздники. Например, можно начать писать письма с благодарностью или возможные цели на грядущий год, посещать новые места или участвовать в новых мастер-классах. Это поможет вам создать положительные воспоминания и наполнить праздники новыми смыслами.

Время одиночества — это хороший момент, чтобы уделить внимание себе. Сделайте что-то приятное для себя — посетите спа, кинотеатр, кафе или просто проведите время в уединении, читая книги или практикуя медитацию. Важно научиться наслаждаться временем в одиночестве и принимать себя таким, какой вы есть.

Пригласите близких друзей или родственников на новогодний вечер. Проведите время вместе, устраивая игры, готовя вкусную еду, смотря фильмы или просто общаясь. Это отличный способ отвлечься от одиночества и создать тёплую атмосферу праздника.

Если вы хотите почувствовать себя полезным и занятым в новогодние праздники, попробуйте участвовать в волонтёрской деятельности. Многие благотворительные организации и центры помощи нуждаются в добровольцах в это время года. Помогая другим, вы также будете чувствовать себя более связанным с обществом и улучшите своё настроение.

Одним из способов справиться с одиночеством в новогодние праздники является планирование активного отдыха. Попробуйте найти интересные мероприятия, фестивали или выставки, которые проходят в вашем городе или рядом с ним. Это поможет вам не чувствовать себя одиноко и заполнить праздничные дни яркими впечатлениями.

Ирина Потапова, сертифицированный коуч ICF, психолог

Новогодние праздники – время радости, веселья и счастья, но некоторые люди могут воспринимать Новый год как тягостные моменты одиночества. Ощущение уединения в это время года особенно ярко проявляется для людей старше 35 лет, которые могут оказаться без партнёра или без семьи и близких друзей рядом.

В первую очередь важно осознать, что одиночество – это необязательно что-то плохое или негативное. Это состояние, которое мы сами выбираем или принимаем, и которое может предоставлять нам огромные возможности саморазвития, самопознания, ведь наше отношение к одиночеству – это тоже наш выбор. Попробуйте отнестись к одиночеству как к уникальной возможности лучше узнать себя, свои истинные цели и мечты.

Независимость и свобода – ещё одно преимущество одиночества.

Одиночество также даёт нам возможность быть независимыми и свободными в своих решениях и активностях. Когда мы независимы от других людей, мы можем больше времени уделять своим увлечениям, развитию своих навыков и интересам. Мы свободны выбирать, как проводить своё время и кем быть.

Одиночество и самостоятельность

Быть одиноким также требует от нас принятия ответственности за собственное счастье и благополучие. В одиночестве мы можем научиться быть самостоятельными и уверенными в своих силах. Это время, когда мы можем развивать навыки решения проблем, развивать качества лидерства и глубже познавать себя.

Поймите, что то, как отмечать Новый год – в одиночестве или в кругу людей по интересам – где и с кем проводить новогодние праздники – это тоже ваше личное решение, за которое вы несёте ответственность. Ведь в совершенный мир предоставляет вам море возможностей, главное — не сопротивляйтесь их увидеть.

Как справиться с одиночеством в новогодние праздники