Психиатр объяснил, как не сойти с ума в предновогодней суматохе

„Разделите подготовку на несколько дней между всеми участниками торжества, подумайте, кто будет готовить, кто возьмется украшать помещение, кто — отвечать за фейерверк. Может быть, стоит заказать еду в ресторане, или встретить там и Новый год, или же заказать клининг, чтобы не убирать квартиру и не мыть горы посуды“, — объяснил он.

Важно сделать небольшую паузу и задать себе вопрос: „Насколько реалистично все то, что вы себе запланировали?“ Чаще всего, по словам врача, мы задумываем себе неподъемные задачи. Поэтому важно реально оценить ситуацию.

Психиатр рекомендовал составить список дел.

„Зафиксированный план считается наиболее эффективным. Он будет являться неким напоминанием, в любой момент вы сможете к нему обратиться, чтобы ничего не забыть. Не стоит вгонять себя в рамки, которые навязаны стереотипами“, — сказал эксперт.

Врач также дал советы, как не сойти с ума в предновогодней гонке. Первый из них — вовремя остановиться.

„Даже, если вы думаете, что ничего не успеете сделать, попробуйте посмотреть с другой стороны на все это. Расставьте приоритеты, наверняка есть дела, которые можно оставить на январь“, — отметил он.

Не следует также брать всю подготовку на себя.

„Старайтесь больше дел делегировать. Например, блюда к столу можно заказать из ресторана или воспользоваться сервисом доставки продуктов. Даже подарки можно купить онлайн, а не тратить свое драгоценное время походами по магазинам“, — рекомендовал эксперт.

Верным будет и распределить дела. Насыщенный график может эмоционально извести вас. Сосредоточьтесь на основных вопросах, а второстепенные перенесите. Ничего критичного не будет, если что-то останется незавершенным.