Как сделать кислые мандарины сладкими: японский лайфхак

Можно считать везением, если вам попался умеренно сладкий или сладкий фрукт. Но бывает, что даже самые сладкие и красивые на вид фрукты оказываются настолько кислыми, что есть их просто невозможно. В этой ситуации может помощь лайфхак, придуманный японцами.

По словам восточных жителей, кислые мандарины можно „исправить“ и сделать фрукт сладким.

Для этого нужно:

Положить мандарины в глубокую емкость; Залить фрукты водой, температурой около 40 градусов; Подождать 10 минут; После этого можно извлечь и попробовать фрукт. Если же хочется еще более сладкий мандарин, то его можно поместить в миску со льдом.

После этих манипуляций, мандарины должны поменять вкус.

Кислоты разрушатся из-за перепада температур.

При выборе мандарин нужно в первую очередь ориентироваться на внешний вид и запах фрукта. Хорошие фрукты должны быть ароматными, упругими, с плотной кожурой. Помимо того, кожура не должна быть ни слишком мягкой, ни „деревянной“.

Кроме этого, хвостик с зелеными листочками не говорит о свежести фрукта, а вот цвет кожуры может указать на вкус: чем светлее плод, тем кислее мякоть.