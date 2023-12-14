Эта популярная вредная привычка приводит к расстройствам психики

Авторы научной работы сделали выводы на основании данных о состоянии здоровья и образе жизни, а также образцов ДНК около 350 тысяч человек, пишет Super.

В результате научных изысканий среди курильщиков, принявших участие в исследовании, обнаружилось занимательное сходство геномов. Таким образом, считают ученые, предрасположенность к курению может передаваться по наследству. И даже приемные дети курящих родителей сильнее подвержены никотиновой зависимости. Так что дело не только в „плохих“ генах.

Расстройства психики авторы работы связывают с тем, что вредная привычка вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, может привести к частичному повреждению органа. Участки, отвечающие за настроение, не исключение. Также исследователи предположили, что никотин способен подавлять всасывание серотонина в мозге, в результате чего курильщик впадает в депрессию.