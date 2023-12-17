Как выбрать подарок на Новый год и что дарить нельзя: мнение психолога

По мнению эксперта, одна из самых распространенных ошибок — покупка дорогого подарка, который вы не можете себе позволить. С одной стороны, такой сюрприз обязывает, с другой, ставит дарителя в уязвимое положение. Все-таки цена — не главное. Еще хуже — подарок с „моралью“, пишет Super.

„Жена хочет, чтобы муж бросил курить, и дарит ему никотиновый пластырь. Муж хочет, чтобы жена похудела, и дарит ей абонемент в фитнес-центр. Родители хотят, чтобы ребенок делал зарядку, и дарят ему гантели. Люди не понимают, что Новый год — не время для нравоучений. По сути, они ведут себя пассивно-агрессивно и пытаются перевоспитать друг друга вместо того, чтобы устроить праздник“, - сказал Зимин.

Психолог напомнил, что новогодний подарок должен прежде всего вызывать эмоции и потому не обязан быть сугубо материальным. Поход в спа по подарочному сертификату (тем более, первый раз в жизни) оставит гораздо более яркие впечатления, чем распаковка новенького миксера.

Смело дарите билеты на концерт любимого исполнителя, сертификаты в тир, необычный ресторан и, скажем, на обучение серфингу или диджеингу. Все, что подарит яркие эмоции, и запомнится всегда лучше, чем подарок, который будет пылиться на полке.