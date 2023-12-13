ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ | Что приготовить на Рождество? Два оригинальных праздничных блюда, две эпохи
Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн разработал два праздничных рецепта с использованием новых продуктов зимнего сезона. На рождественский или новогодний стол он предлагает поставить символизирующую настоящее закуску и основное блюдо, представляющее традиции прошлого.
БУЛОЧКИ БАО С КОПЧЕНЫМ СВИНЫМ ЯЗЫКОМ
Паровые булочки бао с копченым свиным языком как нельзя лучше характеризуют современную гастрономическую культуру, предполагающую, что приготовление вкусного блюда не должно занимать много времени и требовать приложения значительных усилий. Одним из символов кулинарного искусства нашего времени, определенно, является быстрая еда.
Ингредиенты:
• булочки бао
• копченый свиной язык Nõo
• морковь по-корейски
• обжаренные семена кунжута
• сладкий соус барбекю с перцем чипотле
Приготовление:
Булочки бао приготовьте на пару согласно инструкции на упаковке. С внутренней стороны смажьте булочку сладким соусом барбекю с чипотле, добавьте морковь по-корейски и копченый свиной язык Nõo. Сверху посыпьте обжаренными семенами кунжута.
Морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно. На четверых вам понадобится: четыре моркови, 2 зубчика чеснока, половина красной луковицы, 3–4 ст. л. рубленой кинзы, 1 ч. л. молотой паприки, 0,5 ч. л. кайенского перца, 2 ст. л. белого винного уксуса, ок. 75 мл оливкового масла, соль, перец и немного сахара. Морковь натрите на терке на тонкие полоски. Очень мелко порубите лук, чеснок и кинзу. Смешайте все компоненты вместе.
TWISTED WELLINGTON
Главное блюдо праздничного стола Twisted Wellington отражает старые традиции гастрономического искусства, когда на приготовление еды уходило больше времени и энергии, а люди готовили дома, перенимая навыки у своих родителей.
Ингредиенты:
• свиная вырезка
• чернослив
• кровяные колбаски с черносливом Nõo
• бекон холодного копчения Nõo
• слоеное тесто
• яйцо
• немного растительного масла
• соль, перец, любимые специи
Приготовление:
Свиную вырезку обмажьте растительным маслом и приправьте солью, молотым перцем и, при желании, любимыми специями. С кровяных колбасок снимите шкурку и перемешайте фарш с рубленым черносливом. Ломтики бекона холодного копчения разложите на пищевой пленке, чтобы их края перекрывали друг друга. Бекона должно быть столько, чтобы в него можно было завернуть свиную вырезку. Пласт бекона смажьте смесью фарша кровяных колбасок и чернослива, а затем в центр выложите свиную вырезку и заверните ее в подготовленный бекон при помощи пищевой пленки. Придайте полученному рулету аккуратную форму и уберите его на 12 часов в холодильник. На следующий день достаньте рулет из холодильника примерно за час до приготовления, чтобы он дошел до комнатной температуры. Разложите слоеное тесто и смажьте его края слегка взбитым яйцом. Снимите с мясного рулета пищевую пленку и переложите его на тесто. Заверните рулет в тесто, придайте получившемуся пирогу красивую форму и смажьте его яйцом.