ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ | Что приготовить на Рождество? Два оригинальных праздничных блюда, две эпохи

Свиную вырезку обмажьте растительным маслом и приправьте солью, молотым перцем и, при желании, любимыми специями. С кровяных колбасок снимите шкурку и перемешайте фарш с рубленым черносливом. Ломтики бекона холодного копчения разложите на пищевой пленке, чтобы их края перекрывали друг друга. Бекона должно быть столько, чтобы в него можно было завернуть свиную вырезку. Пласт бекона смажьте смесью фарша кровяных колбасок и чернослива, а затем в центр выложите свиную вырезку и заверните ее в подготовленный бекон при помощи пищевой пленки. Придайте полученному рулету аккуратную форму и уберите его на 12 часов в холодильник. На следующий день достаньте рулет из холодильника примерно за час до приготовления, чтобы он дошел до комнатной температуры. Разложите слоеное тесто и смажьте его края слегка взбитым яйцом. Снимите с мясного рулета пищевую пленку и переложите его на тесто. Заверните рулет в тесто, придайте получившемуся пирогу красивую форму и смажьте его яйцом.