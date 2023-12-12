Четверть женщин страдает асимметрией груди! Эстонская компания нашла уникальное решение

Основательница Symmetrista эстонка Мерлин Симан рассказала, что цель компании — предложить женщинам с разным размером груди бюстгальтер, который идеально сидит по размеру. „В сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat мы провели исследование для уточнения целевой группы в Великобритании. Опрос проводился онлайн-панелью Norstat UK и в нем приняло участие 740 женщин в возрасте 18–83 лет, из которых 188 (25%) сообщили о наличии асимметрии груди“, — рассказала Сииман.

Асимметрия груди может быть как врожденной, так и вызванной, например, лечением рака молочной железы. Oдна из наиболее частых причин также связана с грудным вскармливанием и гормональными изменениями.

По словам Сииман, бюстгальтер Symmetrista родился из её собственных потребностей, а идея его создания пришла более 10 лет назад. „Женщины с разным размером груди очень часто не могут найти подходящий бюстгальтер. Они часто выбирают бюстгальтер со съемной подкладкой, что, как правило, неудобно и требует неоднократной корректировки в течение дня, поскольку из-за разницы в размерах бюстгальтер начинает съезжать сзади“, — поделилась она.

Бюстгальтеры Symmetrista созданы в результате исследований, учитывающих женскую анатомию и различные вариации размера груди. Cегодня Symmetrista уже стандартизировалa предлагаемые размеры и компания может производить бюстгальтеры с чашками разного размера, где одна чашка без подкладки, а другая, левая или правая, на 2, 3, 4, 5 размеров больше.

В производственном процессе используются специальные формы, созданные командой Symmetrista. „Для разработки форм мы использовали модель c асимметрией 3-3,5 размера. Также и другие женщины любезно согласились поделиться с нами своими мерками. Tак мы получили данные, которые можно использовать в дизайне и производстве“, - рассказала Мерлин Сииман.

На основе прототипов и измерений был создан бюстгальтер под названием Signature, который выглядит как обычный бюстгальтер, a в его дизайне объединены функциональность и эстетика – изделие имеет классический современный крой без ущерба для комфорта. Это возможно с помощью специально разработанной технологии, позволяющей производить бюстгальтеры с разницей размеров чашки до пяти размеров, a в будущем даже с разницей 7 размеров. Бюстгальтер Signature доступен для продажи в интернет-магазине Symmetrista.