Не покупайте это на корпоратив: 4 антитренда, которые сделают ваш образ нелепым

Вскоре вовсю начнется сезон корпоративов и новогодних вечеринок, а, значит, пора задуматься о том, в чем вы на них пойдете. Для начала проведите ревизию в собственном гардеробе, чтобы понять, какие вещи могут пригодиться для праздничного вечера, а лишь после этого отправляйтесь на шопинг.

Каждой из нас стоит составить минимум два аутфита — для самой главной ночи в году и для мероприятия с коллегами. Сегодня стилисты и дизайнеры предлагают нам массу вариантов, начиная от соблазнительного кружева и заканчивая элегантным жемчугом. А вот в антитрендах на этот случай оказалось не так много вещей. Запомните всего эти 4 — с ними ваш наряд будет смотреться крайне неуместно и даже вульгарно.

Чересчур прозрачные вещи

Начать поиск стоит с правильно выставленных фильтров, и прозрачные вещи туда входить не должны. Такие модели стоит избегать в первую очередь. Исключение: если вы работаете в женском коллективе, и всем вам не больше 30.

Сатин, гипюр, сетка из страз и шифон действительно выглядят очень эффектно, но только не на подобном мероприятии. Придя в таком образе на корпоратив, вы соберете массу косых взглядов, ведь в „голом“ платье или прозрачном топе будете выглядеть вульгарно и чересчур обнаженно, а это недопустимо.

Стоит вам попасть в кадр, сделанный со вспышкой, как вы сами во всем убедитесь. Особенно аккуратной надо быть с одеждой телесного цвета, так как при неудачном освещении у окружающих появится ощущение, что вы пришли без всего.

Несезонные вещи