Не покупайте это на корпоратив: 4 антитренда, которые сделают ваш образ нелепым(1)
Прийти на мероприятие и понять, что вы выбрали крайне неуместный наряд для танцев и веселья в кругу коллег — еще то разочарование. Поэтому советуем не совершать ошибок и сразу узнать, что лучше оставить для закрытой вечеринки с подругами или дня рождения, пишет Woman.
Вскоре вовсю начнется сезон корпоративов и новогодних вечеринок, а, значит, пора задуматься о том, в чем вы на них пойдете. Для начала проведите ревизию в собственном гардеробе, чтобы понять, какие вещи могут пригодиться для праздничного вечера, а лишь после этого отправляйтесь на шопинг.
Каждой из нас стоит составить минимум два аутфита — для самой главной ночи в году и для мероприятия с коллегами. Сегодня стилисты и дизайнеры предлагают нам массу вариантов, начиная от соблазнительного кружева и заканчивая элегантным жемчугом. А вот в антитрендах на этот случай оказалось не так много вещей. Запомните всего эти 4 — с ними ваш наряд будет смотреться крайне неуместно и даже вульгарно.
Чересчур прозрачные вещи
Начать поиск стоит с правильно выставленных фильтров, и прозрачные вещи туда входить не должны. Такие модели стоит избегать в первую очередь. Исключение: если вы работаете в женском коллективе, и всем вам не больше 30.
Сатин, гипюр, сетка из страз и шифон действительно выглядят очень эффектно, но только не на подобном мероприятии. Придя в таком образе на корпоратив, вы соберете массу косых взглядов, ведь в „голом“ платье или прозрачном топе будете выглядеть вульгарно и чересчур обнаженно, а это недопустимо.
Стоит вам попасть в кадр, сделанный со вспышкой, как вы сами во всем убедитесь. Особенно аккуратной надо быть с одеждой телесного цвета, так как при неудачном освещении у окружающих появится ощущение, что вы пришли без всего.
Несезонные вещи
Если вы задумали идти на вечер в платье, но не хотите покупать новое, вам этот пункт будет точно полезен. Легкий сарафан, милое короткое платье в цветочек или вообще любая модель, которую вы носили несколько месяцев назад, стоит оставить в шкафу. Летом и весной в легких платьях с ярким принтом вы будете выглядеть королевой, но только не на новогоднем корпоративе. В большинстве случаев подобный выход обречен стать провалом: летние платья слишком невесомые и зачастую не сочетаются с вечерним образом: шубой/пуховиком, сапогами, сумками и макияжем с укладкой.
Мини и слишком облегающие вещи
Комбинации с огромными вырезами на подоле и голой спиной, а также экстра-мини точно не подходят для рабочей вечеринки. Такие вещи банальны не удобны в носке. Как можно расслабляться, веселиться и танцевать, если каждую секунду придется поправлять юбку или платье, чтобы не случилось неловкости.
Вульгарная одежда идеально смотрится на фото в соцсетях, однако в жизни в них получится только красиво стоять. Не проведете же вы весь вечер в заранее заготовленных позах? Выбирайте не только красивое, но и удобное!
„Нарядный“ верх
Подобные блузы и рубашки выглядят симпатично и даже стильно, но только в правильно подобранных casual образах. А в данном случае дешево и не по статусу. Чтобы такие вещи смотрелись аккуратно и празднично, придется хорошенько постараться. А если вы просто наденете гипюровую модель, которая висит у вас на вешалке, эффектного образа не видать. Особенно, если она вся будет в цветных орнаментах, которые все чаще встречаются на обоях, нежели на стильных луках. Рюши, оборки, манжеты, короткий руках — в таком комбо это точно под запретом. Оставьте такую блузу для какого-нибудь обыкновенного понедельника.