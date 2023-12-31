Немного волшебства: звезды, которые поженились в Новый год

Наталья Орейро и Рикардо Мольо

Они познакомились в студии йоги, актриса ходила туда, чтобы успокоиться и пережить тяжелое расставание. Рикардо не сразу узнал Наталью, но очаровательная девушка с бойким характером его совершенно очаровала. 31 декабря 2001 года влюбленные поженились на яхте у берегов Бразилии, а вместо обручальных колец сделали тату на безымянных пальцах. Пара счастлива вместе уже больше 20 лет.

Игорь Лихута впервые увидел роскошную блондинку по ТВ и понял, что обязан познакомиться с ней. Он нашел общих друзей среди музыкантов и устроил якобы случайную встречу с Таисией. Девушка не сразу обратила на него внимание, но вскоре поняла, что с этим мужчиной может быть по-настоящему счастливой. 31 декабря 1993 года Таисия и Игорь поженились, вместе они воспитывали сына певицы от первого брака. В этом году пара отметит 30 лет семейной жизни.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Ради этой девушки Уилл бросил свою возлюбленную, а на первое свидание пришел в гости к бабушке Джады. Однажды Уилл во время прогулки с любимой сказал, что готов так гулять с ней всю жизнь — за руку. Джада улыбнулась и ответила, что нужно пожениться в новогоднюю ночь, чтобы вечная любовь стала их обоюдным сиянием. В 1997 году 31 декабря Уилл и Джада стали мужем и женой.

Кэмерон Диас и Бенджамин Меддэн

Долгое время звезда „Ангелов Чарли“ уверяла, что она не создана для семьи и не видит себя в браке. Но потом Кэмерон познакомилась с очаровательным музыкантом, за брутальной внешностью и сотней татуировок, как оказалось, скрывается нежный, заботливый, поддерживающий мужчина. Бенджамин смог растопить сердце красотки, 5 января 2015 года пара стала мужем и женой, а несколько лет спустя Кэмерон родила дочь и заявила, что приостановит карьеру, чтобы быть с мужем и ребенком.

Женя Белоусов и Наталья Ветлицкая

Звезды были вместе всего три месяца и решили пожениться 1 января. После загса звезды 90-х они отправились домой к Бари Алибасову и праздновали в узком друзей, а уже через 9 дней Наталья подала на развод. Позже она говорила, что эта свадьба не была серьезной и не могла привести к чему-то долговечному.