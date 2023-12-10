Вас увольняют? Без паники. Эксперт дает советы, как наладить свою жизнь

Конечно, вам придется просматривать объявления о вакансиях и заявить о себе агентствам по трудоустройству. Кроме того, полезно каждую неделю узнавать что-то новое – существует множество онлайн-курсов обучения, доступных бесплатно или за символическую плату. Вам не обязательно учиться по своей специальности – вы можете улучшать языковые навыки, знакомиться с возможностями искусственного интеллекта, получать базовые знаниями в области ИТ или учиться основам программирования. Каждый новый навык способствует поиску интересной работы.

Потеря работы – не отпуск. Конечно, нужно позволить себе и немного отдохнуть, но в целом принимать меры стоит сразу после получения уведомления об увольнении. Вместо того, чтобы рассылать заявления наобум, можно составить карту своих навыков, знаний и того, чего в них не хватает, встретиться с консультантом по вопросам карьеры, обновить свое резюме, продумать, какие ценности вы можете предложить работодателю, и формализовать структуру мотивационного письма.

Получив такое уведомление, не стоит ждать чуда или лучших времен – действовать нужно сразу. Чем дольше вы будете сидеть дома, тем сложнее может быть найти новую работу. Острый глаз специалиста по персоналу сразу отметит, что человек уже давно находится дома. Довольно часто такие кандидаты во время собеседования демонстрируют негативный и депрессивный настрой. Даже если ситуация действительно никудышная, показывать это не стоит. Каждый хочет работать с коллегой, который кипит позитивом, а не источает негатив. Поэтому стоит вести активный образ жизни даже тогда, когда вы не заняты непосредственно поисками работы – занимайтесь спортом, расширяйте кругозор, ходите в театры, на концерты и в музеи.

Несмотря на то, что в Эстонии сокращенным работникам гарантирована относительно сильная система социального обеспечения и никого не отправляют домой без денег и медицинской страховки, уведомление об увольнении по-прежнему вызывает грусть и депрессию.

При подаче заявления постарайтесь выделиться среди других претендентов. Мотивационное письмо всегда заполняйте исходя из конкретной вакансии – CV должно быть четким, конкретным и подчеркивать сильные стороны, а широкий круг рекомендателей добавит вашему резюме авторитета.

В интернете можно найти множество примеров CV, но не стоит копировать пустые фразы, такие как „Я люблю вызовы“, „Я ориентирован на результат“, „Я командный игрок“. Лучше перечислите свои профессиональные достижения на данный момент и приведите конкретные примеры успешного сотрудничества.

Подумайте о смене карьеры

Конечно, не всем сокращенным нужна смена карьеры, но об этом все же стоит задуматься. Если текущая сфера работы себя исчерпала – либо в мире в целом, либо вы сами все сделали в этой сфере и наступила усталость – есть повод осмотреться и подумать, какие существуют альтернативы.

Определенно стоит обсудить карьерные изменения с профессионалом, который сможет задать правильные вопросы и направить соискателя на путь, на котором в противном случае он никогда бы не оказался. Смена карьеры всегда означает выход из зоны комфорта, но мало кто потом жалеет о принятом решении. Наоборот – чем радикальнее смена работы, тем более довольными, гордыми и уверенными в себе остаются люди.

Даже планируя смену карьеры, не следует рассылать заявления буквально повсюду. Читать объявления о вакансиях нужно с мыслью – действительно ли вы хотите этим заниматься и есть ли у вас для этого предпосылки (даже если навыков еще не хватает). Не обязательно ждать объявления о приеме на работу – если вы чувствуете, что хотите получить конкретную должность или мечтаете работать в конкретной компании, свяжитесь с ее отделом кадров и предложите свою кандидатуру.