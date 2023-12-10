5 аксессуаров, способных сделать из старого платья модный новогодний образ

В преддверии Нового года, вечеринок и корпоративов пора задуматься о своем образе. Правда, зачастую, потратив все на подарки родным и друзьям, у нас не остается ни денег, ни желания покупать себе какую-то обновку. А выглядеть звездой в долгожданный вечер хочется!

Рассказываем, как не спустить оставшиеся деньги на одноразовое платье и преобразить свое прошлогоднее с минимальными затратами.

Многие забывают: для того чтобы сменить образ, необязательно кардинально менять все его составляющие — можно добавить аксессуары. Ведь именно они всегда находятся в центре внимания и способны моментально изменить аутфит, даже если на вас белая футболка и самые обычные джинсы. Как известно, правильная сумка и заметные украшения — уже залог эффектного лука. Но с платьями для особого случая все не так просто.

Подобрать новые яркие серьги или колье с кольцами, конечно, можно, но визуально окружающие вряд ли заметят разницу. Да и вас такие снимки, как две капли воды похожие на прошлогодние, вряд ли порадуют.

Если вы действительно хотите вывести свой образ, да и в дальнейшем весь гардероб на новый уровень, то ваши аксессуары должны быть „говорящими“: привлекать внимание, выделяться и вызывать восхищение. Именно такие вещи возьмут на себя роль ярких акцентов, а про старое платье все тут же позабудут.

Не бойтесь экспериментов. На первый взгляд необычные модели могут показаться экстравагантными, однако они гарантированно выручат вас в ситуации, когда вы не знаете, что надеть.

Сегодня широкий ассортимент в магазинах позволяет найти именно то, что идеально пригодится для празднования Нового года и создаст вау-эффект в вашем аутфите.

Например, самый простой стилистический прием — добавить перчатки. Они могут быть любого оттенка и из любого материала. Только представьте: самое базовое черное платье и такой аксессуар — ваш образ моментально станет праздничнее и интереснее.