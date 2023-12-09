Пять привычек многодетных семей, которые будут полезны каждому
Чтобы организовать быт с умом и грамотно распределить ресурсы, многодетным семьям приходится использовать смекалку. Уловки, к которым они прибегают, не повредит знать и маленьким семьям. Президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап рассказала о некоторых привычках больших семей, которые помогают им организовывать повседневную жизнь.
Самое главное – равный вклад каждого члена семьи в семейную жизнь. „Пока дети маленькие, они очень хотят принимать участие во всем, что делают взрослые, но проще, конечно, все делать за них. Многодетные семьи стараются начинать привлекать детей к домашним делам в максимально раннем возрасте, чтобы позднее было легче. Если ребенок привык к тому, что взрослые его обслуживают, ему будет сложно адаптироваться к другой ситуации“, – рассказала Ыунап.
Основные обязанности, которые частично возлагают на детей с раннего возраста, это поддержание порядка дома, помощь в составлении меню на неделю и покупка продуктов на неделю. Позднее к этому добавляется посильное приготовление еды.
Вторая полезная привычка – делиться. В многодетных семьях важные решения, как правило, обсуждают всей семьей. Например, если какой-то член семьи хочет заняться новым хобби или сделать дорогую покупку, это обсуждается на семейном совете. „Хобби, например, часто оказывают влияние на всю семью, и важно находить возможности для того, чтобы максимально был реализован потенциал всех членов семьи. Совместно принимаемые решения с раннего возраста учат детей считаться и делиться с другими“, – прокомментировала Ыунап.
Еще одна полезная привычка заключается в создании единого канала общения. Поскольку людей в многодетных семьях много, эффективный обмен информацией невероятно важен. „Жизнь современных больших семей сложно представить без семейного чата в какой-нибудь социальной сети. Это как опорная сеть, которая всегда с собой. В чате можно оказать поддержку, подбодрить, поделиться важными моментами и распространить необходимую информацию“, – сказала представитель Эстонского союза многодетных семей.
Имеющая далеко не самую последнюю важность привычка больших семей заключается в сохранении и повторном использовании. Семьи руководствуются правилом: если что-то оказалось лишним, сохрани. Например, сезон урожая в наших краях –хорошая возможность для того, чтобы сделать запасы. Из яблок можно сварить варенье и испечь пирог, помидоры и огурцы можно законсервировать, ягоды – пустить на смузи и заморозить на зиму. Важно максимально избегать пустой траты и использовать все ресурсы. Такие запасы помогают вести хозяйство экономно.
И, наконец, еще одна важная уловка – планирование. Поскольку в многодетных семьях средний доход на одного члена семьи ограничен, пространства для спонтанных покупок немного. Большие семьи часто отправляются в магазин с готовым списком покупок, а на празднование важных дат стараются копить заранее.
„Особенный вызов – это зимний праздничный сезон и дни рождения, ведь больших и маленьких подарков нужно много. Очень сильно планирование в такое время упрощают различные пособия и благотворительные кампании“, – рассказала Ыунап.
Одна из таких кампаний для многодетных семей начнется на наступившей неделе в магазинах Selver по всей Эстонии. В ходе кампании, которая продлится месяц, часть дохода от продажи товаров первой необходимости Procter & Camble будет направлена на поддержку многодетных семей. К числу самых известных брендов Procter & Gamble относятся Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Oral-B, Gillette, Always и др. В рамках кампании многодетные семьи также получат небольшой запас товаров первой необходимости, чтобы средств на выполнение собственных желаний было хоть немногим больше.