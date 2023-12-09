Пять привычек многодетных семей, которые будут полезны каждому

Самое главное – равный вклад каждого члена семьи в семейную жизнь. „Пока дети маленькие, они очень хотят принимать участие во всем, что делают взрослые, но проще, конечно, все делать за них. Многодетные семьи стараются начинать привлекать детей к домашним делам в максимально раннем возрасте, чтобы позднее было легче. Если ребенок привык к тому, что взрослые его обслуживают, ему будет сложно адаптироваться к другой ситуации“, – рассказала Ыунап.

Основные обязанности, которые частично возлагают на детей с раннего возраста, это поддержание порядка дома, помощь в составлении меню на неделю и покупка продуктов на неделю. Позднее к этому добавляется посильное приготовление еды.

Вторая полезная привычка – делиться. В многодетных семьях важные решения, как правило, обсуждают всей семьей. Например, если какой-то член семьи хочет заняться новым хобби или сделать дорогую покупку, это обсуждается на семейном совете. „Хобби, например, часто оказывают влияние на всю семью, и важно находить возможности для того, чтобы максимально был реализован потенциал всех членов семьи. Совместно принимаемые решения с раннего возраста учат детей считаться и делиться с другими“, – прокомментировала Ыунап.

Еще одна полезная привычка заключается в создании единого канала общения. Поскольку людей в многодетных семьях много, эффективный обмен информацией невероятно важен. „Жизнь современных больших семей сложно представить без семейного чата в какой-нибудь социальной сети. Это как опорная сеть, которая всегда с собой. В чате можно оказать поддержку, подбодрить, поделиться важными моментами и распространить необходимую информацию“, – сказала представитель Эстонского союза многодетных семей.