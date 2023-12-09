Любовный гороскоп на 2024 год: кого из знаков зодиака ждет судьбоносная встреча, а кого курортный роман(1)
Осталось совсем немного времени до Нового года! Как сложится в 2024 году ваша личная жизнь? Встретите ли вы своего идеального партнера? На эти и другие вопросы даст ответ любовный гороскоп на 2024 год от Woman.
Профессиональный астролог и основатель Школы Астрологии, автор сбывшихся мировых прогнозов Инна Любимова расскажет, что ждет каждый знак зодиака в наступающем году в любви. Читайте общие тенденции, но помните, что у каждого есть свои индивидуальные показатели, которые и окажут решающее влияние. Подбирайте благоприятные даты для брака и учитывайте рекомендации натальной карты, чтобы в этой сфере у вас была гармония. А если вы еще не в паре, узнайте с помощью разбора натальной карты, кто для вас идеальный партнер и где вы с ним встретитесь.
Дракон — существо страстное, огненное, темпераментное, поэтому и 2024 год обещает быть наполненным эмоциями и разными чувствами. Но в то же время в глубине души символ года раним и сентиментален, поэтому не удивляйтесь, если таким же минорным настроениям будете время от времени подвержены и вы. Постарайтесь даже в моменты накала страстей сохранять разум трезвым, а сердце горячим, и поверьте, 2024 год вас не обидит. Вам точно будет что вспомнить в следующем декабре.
А что же приготовил год Зеленого Дракона для каждого знака зодиака?
Овен
Огненному Овну в стихии земли Дракона наконец удастся заземлиться, услышать свое сердце и начать делать то, о чем просит душа. И 2024 год предоставит много шансов проявить свои чувства. Причем то, что в начале будет казаться лишь дружеской привязанностью, в итоге может перерасти в глубокий, многогранный роман, который если не закончится свадьбой, то оставит красивые воспоминания. Те, кто уже в отношениях, получат шанс выйти на новый уровень в любовной сфере. Главное — помните, энергия, сила, любовь дается на действие: чем больше вы будете стараться, стремиться ввысь, тем больше у вас получится. Любовь уже ходит рядом.
Телец
Тельцов в начале года изрядно потрясет: с января Кету будет находиться в пятом доме, поэтому повышается вероятность напряжения в отношениях. Очень важно будет выйти на диалог с партнером, услышать, о чем тревожится его сердце и что отвечает ваше. В год Зеленого Дракона появится острое желание упрочить отношения, но тут, как в создании любого масштабного проекта, без встрясок и кардинальных перемен никак не обойтись. Сама жизнь потребует от вас развития и роста. И тут вариантов два: или партнер будет расти вместе с вами, или вы завершите эти отношения для того, чтобы отправиться на поиски новых. Любовный гороскоп на 2024 год обещает многое в личной сфере, но унесете ли вы все?
Близнецы
В 2024 году Близнецам нужно не забывать о переменном характере Дракона и постараться удержаться от любовной авантюры. А она, словно водоворот в океане, будет затягивать представителей этого знака. Причем поначалу новая симпатия Близнецов не произведет на них никакого впечатления, но чем больше представители этого знака будут узнавать потенциальный объект любви, тем выше будет вскипать градус их страсти. Однажды утром Близнецы проснутся и осознают, что они влюблены и очень счастливы. Но попробуйте все-таки сохранить трезвость суждений и не прыгать в этот омут с головой, как бы вы ни соскучились по близости, которую может дать только любимый человек. Воздержитесь от резкости, поступки, которые вы совершите на эмоциях, вряд ли в итоге окажутся правильными и принесут вам счастье.
Рак
Меркурий и Венера будут править в пятом доме Раков в 2024 году, а это значит, что представителей этого знака ждет фейерверк страстей. В каком бы возрасте они ни находились, Ракам, как минералки в пустыне, захочется романтики, танцев под Луной и завтраков в постель. И если их партнер сможет уловить эту лирическую волну, то отношения пары выйдут на новый уровень близости.
Одиноким Ракам год обещает страстный курортный роман, герой которого еще долго будет сниться им после возвращения домой. За это романтический настрой надо сказать спасибо Венере, а вот Меркурий похлопочет за то, чтобы у Раков сложились доверительные отношения. Даже если до этого представитель данного знака позиционировал себя как одиночку, именно 2024 год подарит ему надежду на счастье. Главное, не теряйте уверенности в себе. Помните, что вы достойны крепкой любви, и у вас все получится.
Лев
Солнце и Марс внесут много смуты в любовный гороскоп Львов в начале 2024 года, но уже к лету личная жизнь Львов прояснится: на горизонте, словно солнце на небе, появится партнер из прошлой жизни, который заставит сердце Львов забиться быстрее.
Но следует помнить, что для успеха в любовной сфере в 2024 году необходимо проявить инициативу. Особенно это касается тех, у кого вторая половина уже имеется. Уделяйте партнеру достаточно внимания, балуйте сюрпризами и увидите, как ваши отношения заиграют новыми красками. И помните, ничего так не рушит брак, как не проговоренная обида.
Дева
Не зря фронт называют личным, в 2024 году Девам придется выдержать глобальную битву за свою любовь. В этом году возрастает вероятность того, что вы будете замечать малейшие недостатки своей второй половинки. Постарайтесь не держать негатив в себе, обсуждайте все открыто, чтобы в ходе диалога проговорить недовольство друг другом. И придется пересмотреть свое отношение к финансам, это может стать серьезным камнем преткновения в паре.
Одиноких Дев в начале года настигнет сплин, жизнь потеряет яркие краски — просто знайте, это время для внутренней тишины. Именно в этот период к вам придет знание, которое впоследствии приведет вас в объятия к любимому человеку. Просто дайте себе время и не торопите. У Бога все вовремя!
Весы
Представителям этой водной стихии придется сделать сложный выбор, но именно он кардинально изменит их судьбу. 2024 год даст Весам много возможностей, в том числе и в личной сфере, но вы должны быть очень прозорливыми, чтобы за вихрем эмоций и страстей не упустить их. Помните, что личной жизни также нужно уделять время, а ваш партнер ждет от вас заботы и внимания.
Скорпион
Когда Раху хозяйничает в пятом доме, знакам зодиака стоит приготовиться к большим приключениям. В 2024 году повезет Скорпионам. Будут моменты, когда им будет казаться, что они стали везунчиками судьбы, настолько они будут популярны у противоположного пола и любимы ими. Но тут главное не дать волю капризам и помнить, что обидеть чувства другого человека легко, а вот вернуть доверие труднее. С 23 апреля по 1 июня идеальный период для романтической поездки, свадьбы или медового месяца. Звезды вам будут благоволить во всем.
Стрелец
Стрельцы очень творческие натуры, поэтому им так важен правильный романтический антураж вокруг любовной сферы. И год Зеленого Дракона будет способствовать этому. В жизни Стрельцов будут появляться романтические партнеры, глубокие, интересные собеседники, которые утолят жажду Стрельцов в душевной близости. Летом будет период, когда представителей этого знака будет штормить и бросать из стороны в сторону, поэтому важно фокусироваться на позитиве и всегда помнить, почему вы выбрали партнера и за что его любите. Активная работа над отношениями пойдет им на пользу.
Козероги
В 2024 году Козероги устанут от отношений ради отношений и будут активно искать свою вторую половинку, ту самую, с которой и разговаривать интересно, и помолчать вдвоем не скучно. Будущий год также поможет понять, какими вы видите свои идеальные отношения. Это позволит исправить текущие сложности, скорректировать спорные моменты и, что особенно важно, разобраться в собственных чувствах. Чтобы личная жизнь была счастливой и гармоничной, подходите к этим вопросам рационально.
Водолей
Для Водолеев 2024 год станет испытанием его верности. Искушений в течение года будет несколько, но звезды советуют не поддаваться на провокации, постарайтесь сохранить верность своему партнеру. В 2024 году стоит максимально воздерживаться от спонтанных решений в любовной сфере, иначе их последствия могут негативно повлиять на ваши отношения. Не позволяйте сиюминутным желаниям одержать над вами верх.
В июле-августе стоит пристальное внимание уделить здоровью партнера.
Рыбы
У Рыб невероятно развита интуиция, и в 2024 году именно к ней нужно прислушиваться при принятии важных решений в личной жизни. Помните: судьба будет предоставлять выбор, где придется выбирать между хорошим и хорошим, правильный ответ подскажет ваше сердце, даже если разум будет говорить другое. Вообще, постарайтесь быть честными с миром и со своим партнером, и вы увидите, как на чистоту помыслов Вселенная отвечает так же искренне. Для одиноких Рыб год хорош для того, чтобы много ходить на свидания и выбирать, выбирать, выбирать. Тех, кто находится в отношениях, ждет романтическая спонтанная поездка вдвоем с любимым. Это повод спокойно и не спеша поговорить о том, что ждет вашу пару дальше, и построить совместные планы на будущее.