Любовный гороскоп на 2024 год: кого из знаков зодиака ждет судьбоносная встреча, а кого курортный роман

Профессиональный астролог и основатель Школы Астрологии, автор сбывшихся мировых прогнозов Инна Любимова расскажет, что ждет каждый знак зодиака в наступающем году в любви. Читайте общие тенденции, но помните, что у каждого есть свои индивидуальные показатели, которые и окажут решающее влияние. Подбирайте благоприятные даты для брака и учитывайте рекомендации натальной карты, чтобы в этой сфере у вас была гармония. А если вы еще не в паре, узнайте с помощью разбора натальной карты, кто для вас идеальный партнер и где вы с ним встретитесь.

Дракон — существо страстное, огненное, темпераментное, поэтому и 2024 год обещает быть наполненным эмоциями и разными чувствами. Но в то же время в глубине души символ года раним и сентиментален, поэтому не удивляйтесь, если таким же минорным настроениям будете время от времени подвержены и вы. Постарайтесь даже в моменты накала страстей сохранять разум трезвым, а сердце горячим, и поверьте, 2024 год вас не обидит. Вам точно будет что вспомнить в следующем декабре.

А что же приготовил год Зеленого Дракона для каждого знака зодиака?

Овен

Огненному Овну в стихии земли Дракона наконец удастся заземлиться, услышать свое сердце и начать делать то, о чем просит душа. И 2024 год предоставит много шансов проявить свои чувства. Причем то, что в начале будет казаться лишь дружеской привязанностью, в итоге может перерасти в глубокий, многогранный роман, который если не закончится свадьбой, то оставит красивые воспоминания. Те, кто уже в отношениях, получат шанс выйти на новый уровень в любовной сфере. Главное — помните, энергия, сила, любовь дается на действие: чем больше вы будете стараться, стремиться ввысь, тем больше у вас получится. Любовь уже ходит рядом.

Телец