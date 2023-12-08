ФОТО | В Эстонию прибыли ювелирные украшения с бриллиантами, которых мир еще не видел

Дизайнер и один из владельцев бренда бриллиантов Giorgio Visconti Андреа Висконти: „Эстония, вероятно, одна из немногих стран в мире, где каждая 20-я женщина носит наши бриллианты. Чтобы выразить уважение и представить в Эстонии самые свежие ювелирные модели, мы привезли в торговый центр Viru последнюю коллекцию из 120 эксклюзивных украшений, некоторые из которых были окончательно завершены всего за пару дней до поездки. Мы привезли в Эстонию творчество, которое наши бутики по всему миру начнут получать только через несколько недель.“

Коллекция ювелирных украшений, привезенная в Эстонию, в основном осталась в салоне Greanardi в Viru Keskus, но несколько отдельных экземпляров вернулись с дизайнером в Италию, чтобы на их основе создать следующие экземпляры.

„Современная мода на бриллианты характеризуется простыми линиями, но искусным мастерством, позволяющим сочетать бриллианты даже с повседневными комплектами. Во времена наших бабушек было неуместно носить бриллианты до полудня. С современными украшениями это правило больше не действует, и изысканный выбор украшений подходит в любое время,“ добавила генеральный директор Greanardi Юлия Шандра. По ее словам, современная ювелирная мода характеризуется многофункциональностью, смелыми цветами и формами.

Бриллианты Visconti известны своим высоким качеством, особенностью которых является качество захвата и отражения света, а также высокое качество цвета. Бренд характеризуется классическим дизайном, но с учетом последних модных тенденций. За годы в Эстонии были проданы тысячи ювелирных украшений с бриллиантами, самыми популярными из которых по-прежнему остаются помолвочные кольца.