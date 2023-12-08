Спасибо знаменитостям! Уродливые угги снова завоевали популярность и вернулись в моду

В сентябре прошлого года модель Белла Хадид буквально „взорвала интернет“ снимком, сделанным папарацци, на котором была запечатлена в смелом наряде. На ней была кожаная куртка, мужское нижнее белье — боксеры, — а также „уродливые“ угги на платформе.

То, что модель не надела брюки и была в мужском нижнем белье, — это уже другой вопрос моды. Тем не менее этой фотографией она возобновила модное движение — ренессанс ботинок Ugg с новой моделью 2022 года на платформенной подошве. Эта прогулка по городу стала вирусной в TikTok, а модные аналитики интернет-портала Lyst объявили, что вместе с фото количество поисковых запросов на эту модель обуви увеличилось на 152%.

Вскоре эти сапоги стали носить коллеги, модели и звезды уличной моды Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид. Цена на угги в розничных магазинах выросла до 150 евро. „Каждый раз, когда я вижу людей на улице в нашей продукции, это прекрасное чувство“, — сказала вице-президент Ugg по дизайну обуви Хелен Фрейн журналу Vogue.

Ненавистные скептиками и обожаемые любителями комфорта, сапоги угги носили в первой волне моды в 2000-х годах с миниатюрной верхней одеждой и джинсами с заниженной талией, отличие заключалось в том, что ботинки были выше щиколотки. В последние годы они стали иными: с косичками в коллекции California Heritage, созданной в сотрудничестве с дизайнером Молли Годдард, на платформе и наподобие тапочек, а прошлым летом у бренда KNWLS даже в виде ковбойских сапог.

Этот ренессанс похож на ностальгию по всему, что считалось модным более 20 лет назад. Более того, популярность связана с противостоянием убеждению, что угги некрасивы и не подходят для публичного ношения. Это сопротивление и борьба против необходимости выйти из дома в удобной домашней одежде и мягких сапогах, которые долгое время были символом безопасности и уюта.

Правила ношения? Угги можно носить дома, но если вы выходите на улицу, то сразу после прогулки их нужно очистить и приобрести яркие пластиковые „защитники“ от основного врага — дождя и грязи. Что касается стиля, то следуйте голливудским примерам: носите с белыми носками, удобной одеждой, а если выбрали джинсы, то они обязательно должны быть широкими. Главное — не реагируйте на косые взгляды и наслаждайтесь прогулкой по облаку из овчины.