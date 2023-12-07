Идем ко дну: как выйти из токсичного окружения, подавляющего ваши успехи

Токсичное окружение в семье и на работе может серьезно подорвать ваше психическое здоровье и препятствовать достижению успеха.

Изоляция, манипуляции и критика со стороны близких и коллег могут создать тяжелую атмосферу, которая мешает вашему развитию и самореализации.

Поиск поддержки и помощи специалистов может быть ключевым шагом на пути к выходу из токсичного окружения и достижению личных и профессиональных целей.

Принятие решения об изменении окружения может быть сложным, но необходимым шагом для сохранения своего здоровья и благополучия.

Расставить границы

Пытаться изменить кого-то бесполезно — проще и быстрее поменять не людей, а свое отношение к ним. Если посмотреть на такие случаи под другим углом, скорее всего станет очевидно, что родные говорят неприятные вещи скорее из страха, что вам будет больно, если что-то не получится.

Здесь поможет просто разговор по душам: избегайте скандалов и обвинений. Вместо „ты меня не поддерживаешь, тебе на меня плевать“ скажите, например, „мне это важно, я буду счастлива и благодарна, если ты меня поддержишь хотя бы тем, что ничего не будешь говорить плохого обо мне и моем деле“.

Если же речь идет об окружении на работе, здесь все проще. Нужно четко расставить границы: обговорить, какие темы вы не готовы обсуждать, а какие — с радостью. В случае необходимости просто сказать „Спасибо за мнение. Когда мне понадобится совет — я обращусь к тебе“.

Самое главное — четко разделять субъективное и объективное. Просто скажите себе: „Это их мнение, они имеют на него имеют право так же, как и я на свое. И я точно знаю, что у меня все получится“.

Как найти поддержку?

Важно создать для себя окружение, которое будет вас поддерживать, вдохновлять и верить в вас. Кто это может быть?