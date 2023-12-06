Мужчинам на заметку: в Таллинне открылся новый мужской бутик BOSS

В коллекциях прослеживается более классический стиль, но есть и нотки ретро в ярко выраженных сезонных цветах и, конечно, в знаковых для бренда черном, белом и бежевом цветах. В коллекциях также представлено множество вечерних вещей для праздничного сезона.

С миром BOSS можно познакомиться в более чем 400 магазинах BOSS по всему миру. BOSS - основной бренд HUGO BOSS, одного из ведущих мировых брендов одежды. Коллекции группы доступны в 132 странах мира через около 7 400 точек продаж. Оборот компании, расположенной в Германии и насчитывающей около 17 000 сотрудников по всему миру, в 2022 году составил 3,7 миллиарда евро.