10 принципов, которые загонят вас в бедность до конца жизни

„Я это заслужила“

Иногда мы вознаграждаем себя приятной покупкой за стойкость в сложный период жизни. Разумеется, в позитивном подкреплении маленьких побед нет ничего плохого, если оно не приносит вам дополнительных проблем. Подарком себе может быть как коробка любимых конфет, так и брендовая сумка из последней коллекции. Если покупка обернется дырой в бюджете и стрессом из-за нехватки денег в конце месяца, стоит вспомнить, что лучший подарок себе — это отсутствие долгов и хорошая финансовая подушка.

„Свадьба бывает раз в жизни“

К сожалению, готовность основательно вложиться в праздник не гарантирует пожизненного счастья. А крупный кредит на торжество лишь поставит под удар семейный достаток. К тому же нет никаких гарантий, что пышное празднество окупится. Да и вряд ли вы мечтали беспокоиться в этот особенный день о финансах. Торт может быть вкусным без 10 ярусов, а вечер — запоминающимся без шоу голубей и акробатов.

„Я работаю круглыми сутками и могу себе это позволить“

Необходимость работать дни и ночи напролет без полноценных выходных чаще всего говорит о том, что вы — работник без квалификации. И получить надбавку можете только за дополнительное время на смене. В таком случае стремление порадовать себя вполне понятно, но выгорание может подтолкнуть вас к безответственным тратам. Поймите, что не сможете работать наизнос вечно. Пора подготовить план по сокращению времени занятости без падения дохода. Узнайте о возможностях получения допобразования и повышения квалификации. Обратитесь в центры занятости населения, они, как правило, предлагают бесплатные услуги по профессиональной переподготовке.

„Живу моментом“