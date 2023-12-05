10 принципов, которые загонят вас в бедность до конца жизни(1)
Деньги любят не только счет, но и холодный разум. Так что, если у вас есть финансовая стратегия, ваши счета, вероятно, никогда не опустеют, пишет Super. Но всегда ли вы честны с собой? Следующие установки помешают вам заработать капитал — проверьте себя.
„Я это заслужила“
Иногда мы вознаграждаем себя приятной покупкой за стойкость в сложный период жизни. Разумеется, в позитивном подкреплении маленьких побед нет ничего плохого, если оно не приносит вам дополнительных проблем. Подарком себе может быть как коробка любимых конфет, так и брендовая сумка из последней коллекции. Если покупка обернется дырой в бюджете и стрессом из-за нехватки денег в конце месяца, стоит вспомнить, что лучший подарок себе — это отсутствие долгов и хорошая финансовая подушка.
„Свадьба бывает раз в жизни“
К сожалению, готовность основательно вложиться в праздник не гарантирует пожизненного счастья. А крупный кредит на торжество лишь поставит под удар семейный достаток. К тому же нет никаких гарантий, что пышное празднество окупится. Да и вряд ли вы мечтали беспокоиться в этот особенный день о финансах. Торт может быть вкусным без 10 ярусов, а вечер — запоминающимся без шоу голубей и акробатов.
„Я работаю круглыми сутками и могу себе это позволить“
Необходимость работать дни и ночи напролет без полноценных выходных чаще всего говорит о том, что вы — работник без квалификации. И получить надбавку можете только за дополнительное время на смене. В таком случае стремление порадовать себя вполне понятно, но выгорание может подтолкнуть вас к безответственным тратам. Поймите, что не сможете работать наизнос вечно. Пора подготовить план по сокращению времени занятости без падения дохода. Узнайте о возможностях получения допобразования и повышения квалификации. Обратитесь в центры занятости населения, они, как правило, предлагают бесплатные услуги по профессиональной переподготовке.
„Живу моментом“
Философия „жизни моментом“ скорее подразумевает умение не проспать сегодняшний день в беспокойстве о прошлом и будущем. Но чтобы действительно наслаждаться каждым мгновением, необходимо создать почву для уверенности в будущем. „Жизнь на полную катушку“ столкнет вас в финансовую яму, выбираться из которой может быть невероятно сложно. Получить удовольствие можно и не опустошая кошелек и банковский счет. Выделяйте часть дохода на удовольствия и не превышайте лимит.
„Это особый случай“
В жизни каждого человека происходят события, когда траты неизбежны. Если это болезнь или поломка жизненно важной техники, вопросов нет. Если вы всерьез думаете потратить накопления, давшиеся огромным трудом, на трехдневное путешествие или, скажем, обновить автомобиль, игнорируя первоочередные траты, это прямая дорога к бедности. Составьте список по-настоящему особых случаев заранее и даже не думайте покушаться на финансовый резерв без серьезного повода.
„Как пришли, так и ушли“
Существует мнение, что с деньгами, которые легко вам достались, следует так же легко расставаться. Так что покупка дорогой пары туфель на нежданную премию может показаться оправданной. Но такое мышление сыграет с вами злую шутку в будущем. Неслучайно люди, выигравшие крупную сумму в лотерею, часто вскоре остаются ни с чем. Приучайте себя обдуманно распоряжаться деньгами, даже они не кажутся слишком большими. Сохраняйте, инвестируйте, приумножайте — и со временем сможете позволить себе больше без ущерба для своего будущего.
„Надо брать“
Заманчивые цены действительно способны выбить из равновесия. Как можно не купить крутую вещь всего за полцены? Проблема в том, что даже с огромной скидкой мы не все себе можем позволить. И жизнь не по средствам никогда не сделает вас богаче, даже если вы оправдываете свои растраты очередной „черной пятницей“. Лучше покупайте по скидке только то, что могли бы себе позволить и без спеццены. Такой подход защитит вас от самообмана в критический момент.
„Я выбираю самое лучшее“
При серьезных покупках, будь то новый автомобиль, бытовая техника или флагманский смартфон, серьезно оцените свои потребности. Машина в максимальной комплектации поможет вам быстрее добираться до работы? Сделает ли гаджет старшей модели вас великим мобильным фотографом? Кухонный комбайн с 30 насадками жизненно необходим на вашей кухне или вы собирались всего лишь обновить миксер? Самое дорогое — не всегда лучшее. Это касается и переплаты за бренд, и переплаты за продвинутые версии, которые вам, скорее всего, абсолютно не нужны.
„Это мелочь, можно и кредиткой“
Кредитной картой разумнее оплачивать только крупные покупки — их проще отследить, и деньги не испарятся не пойми куда. Возможно, вам кажется, что долг будет незначительным и вы легко закроете его с зарплаты. Но ведь каждый месяц происходит одно и то же. Мелочи не повод жить в вечном минусе. Тратьте те деньги, которые у вас действительно есть, и незаметно для себя сэкономите. Со своими кровными расставаться всегда тяжелее, чем с деньгами банка.
„Я хорошо сэкономила, значит могу потратить больше“
Выражение „сэкономил — заработал“ не работает, если вы спешите расстаться с этими деньгами при первой возможности. Тот факт, что вам приходится всерьез задуматься об экономии и во многом себя ограничивать, уже говорит, что бесцельные траты для вас непозволительная роскошь. Удалось остаться в плюсе, отказавшись от кафе и ресторанов? Отлично, у вас меньше шансов угодить в сложную финансовую ситуацию. Потратите собранную сумму, когда это будет действительно необходимо.