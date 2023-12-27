Новогодний стол на год Зеленого Дракона 2024: что приготовить и как украсить

Что нельзя готовить на Год Зеленого Дракона

Угощения должны быть как можно более разнообразными. Подать на стол можно как традиционные восточные блюда, так и современные, а лучше всего - все вместе. Однако не забывайте, в год Дракона в новогоднем меню обязательно должны присутствовать следующие блюда:

Среди приготовленного обязательно должны присутствовать традиционные китайские блюда из мяса, птицы, рыбы и овощей, а также фрукты и сладости в большом количестве. Дракон в культуре Востока традиционно ассоциируется с щедростью, поэтому в ваших интересах сделать так, чтобы новогодний стол ломился от яств и был красиво сервирован.

На востоке убеждены, что Дракон - очень могущественное существо. Он может управлять погодными явлениями, дракону подвластны стихии, от него же зависит человеческое благополучие. Поэтому если вы хотите добиться расположения и покровительства Дракона в новом году, на праздничном столе обязательно должна быть еда, которая точно придется ему по вкусу.

Что обязательно должно быть на столе

Считается, что Дракон также означает решительность и творчество, символизирует стремление к балансу и гармонии. Цвет волшебного покровителя - зеленый - тоже выбран неслучайно. На Востоке этот цвет связывают с человеческим обновлением, процветанием и развитием, так что зеленый дополнительно усиливает характерные черты дракона.

Хозяином 2024 года по восточному календарю является Зеленый Деревянный Дракон. На востоке очень почитают драконов и верят, что эти мифические существа - воплощение силы, мудрости и благополучия.

Если верить легендам, хозяин 2024 года имеет особое отношение к пище. Дракон любит, когда еды много и она разнообразна. Но есть и свои исключения, которые рекомендуется учитывать при составлении новогоднего меню.

На праздничный стол на год Дракона лучше не подавать блюда из зайца или кролика - считается, что это может оскорбить мифического покровителя года.

Кроме того, чтобы не отпугнуть удачу, стоит избежать слишком большого количества блюд на основе полуфабрикатов, а также какой-либо еды с резким запахом.

С крепкими и шипучими спиртными напитками стоит быть осторожным - они могут не понравиться символу 2024 года.

Как правильно украсить стол

В Китае Новый год отмечают с особой торжественностью. Поэтому сервировка вашего праздничного стола должна не просто быть разнообразной и красочной, но и соответствовать предпочтениям символа года.

Желательно сервировать стол в цветах, которые нравятся Дракону: зеленом, красном, золотом. Избегайте белого - в Китае он считается траурным цветом. Для декорирования стола на год Дракона можно использовать элементы, связанные с символикой этого существа. Например, поставить на стол оригинальную статуэтку дракона, украсить блюда изображениями дракона или использовать скатерть и салфетки с таким рисунком.

Добавьте зеленые и золотые акценты, так как эти цвета ассоциируются с богатством и успехом. Например, поставьте рядом со столом вазы с еловыми ветками или экзотичными цветами.

Помните, украсить стол можно даже съедобными предметами. Обыкновенные мандарины или яблоки разных цветов добавят вашему празднику яркость и восточные нотки.

Рецепты на год Дракона

Чтобы неожиданно порадовать гостей и себя, приготовьте для новогоднего стола что-то новое и необычное. Делимся подборкой оригинальных рецептов с фото и пошаговой инструкцией, которые будут особенно актуальны на год Дракона.

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