Как всегда оставаться стильной? Неочевидный совет от Джанни Версаче

Первую коллекцию Джанни выпустил в 1978 году. Тогда же он основал модный дом, и о нем заговорили критики. Джанни Версаче стал желанным гостем на различных мероприятиях, и его имя стало ассоциироваться с яркими и экстравагантными коллекциями, которые интересовали знаменитостей и элит, в том числе Мадонну, Наоми Кэмпбелл, Элтона Джона.

Он также привлекал известных моделей и актеров к участию в рекламных кампаниях, ставших нашумевшими.

Модельер мыслил нестандартно и выбивался за рамки, которые устанавливали себе окружающие. Будучи увлеченным древнегреческой мифологией, он использовал голову Медузы Горгоны в качестве символа своего модного дома, так как считал ее „синтезом красоты и простоты“. Изображения медуз, морских раковин и лавровых венков часто встречались в его работах.

Дизайнер, перевернувший представления о приличиях, стремился подчеркнуть сексуальность своих моделей и использовал для этого прозрачные ткани и глубокие вырезы, драпировку и асимметричные фасоны. Он также экспериментировал с материалами для будущих изделий.

Например, металлизированные ткани и кожа в его коллекциях создавали эффектные и стильные образы, а в 1980-х и 1990-х годах, когда были популярны меховые изделия, Версаче показал свету роскошные пальто и аксессуары. Джанни изменил представление о вульгарности и стал любимцем модниц.

Несмотря на привычное представление о том, что модные дома и их основатели являются законодателями моды, у Джанни Версаче было свое мнение и на этот счет. Он призывал слепо не следовать трендам:

„Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни“.

Дизайнер был убежден в том, что истинная красота исходит из человека, его индивидуальности и мироощущения, и мы с ним абсолютно согласны.