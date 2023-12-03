В кроссовках по снегу? Почему бы и нет! Как выбрать теплые зимние кроссовки

„Возвращается мода на „винтажные“ кроссовки, а также кроссовки с „прозрачными“ элементами. Также стоит присмотреться к моделям с анималистичным принтом, самыми актуальными из которых этой зимой будут „леопард“ и „зебра“, — отмечает она.

По словам Бицадзе, в этом сезоне мировые дома моды и бренды масс-маркета уходят от нашумевших ugly shoes на ультрамассивной подошве и возвращаются к более спокойным моделям естественных цветов и „классических“, не вызывающих фасонов.

„При поиске же кроссовок для городской зимы обратитесь к более классическим моделям, которые будут сочетаться с классической одеждой. Мы давно носим кроссовки с классикой, и зима не исключение“, — говорит Кустова.

Выбирая цвет и модель кроссовок, ориентируйтесь на то, с чем и куда вы будете их носить. Например, если планируете надевать кроссовки с лыжным костюмом или спортивным комбинезоном, стоит присмотреться к массивным моделям.

„И обязательно смотрите язычок кроссовок: если он не сильно прилегает к самому кроссовку, ногам будет холодно“, — предупреждает Кустова.

Дополнительное тепло даст съемная стелька: если ноги промокли, ее можно извлечь и просушить. Еще один вариант утепления — замена стандартной стельки на шерстяную или даже меховую.

„Важно, чтобы был ярко выраженный протектор, который будет „цепляться“ за лед и не даст поскользнуться“, — объясняет директор по связям с общественностью Марина Бицадзе.

Подошву надо выбирать не только толстую, но и надежную, чтобы она не скользила и хорошо держала сцепление со льдом.

Стилист и историк моды Яна Демченко подчеркивает, что самый главный критерий при выборе действительно теплой обуви на зиму — толщина подошвы: „Никакой материал не изолирует ногу от холода лучше, чем по-настоящему толстая подошва“.

„Есть варианты с шерстью или нерпой, это красиво, дорого, но не так функционально, как синтетические мембранные материалы. Но, выбирая мембрану, лучше сразу купить к кроссовкам специальные термоноски, которые будут лучше поддерживать тепло и не давать ноге потеть“, — советует она.

Стилист-имиджмейкер Анна Кустова считает, что в первую очередь при выборе зимних кроссовок стоит обратить внимание на материал верха. Здесь, по ее мнению, два фаворита — натуральная кожа и мембрана.

Стилист и модный редактор Яна Полянинова тоже советует обратить внимание на модели в винтажном стиле: в частности, на уже ставшие классикой Adidas Samba и New Balance.

„Но это, конечно, варианты для центрально-европейской зимы и тех, кто передвигается на автомобиле“, — предупреждает она.

Впрочем, есть бренды, которые продумали и этот момент: в ассортименте многих марок сегодня можно найти классические узнаваемые модели, дополненные мехом или синтетическими утеплителями.

Еще один тренд наступающей зимы — кроссовки с эффектом металлик, которые станут отличной альтернативой привычным белым.

„Такие кроссовки привлекут к себе внимание, но их нужно обязательно поддержать другими деталями образа: головным убором, сумкой, рюкзаком или аналогичными деталями на пуховике“, — считает Кустова.

Яркие кроссовки — не только самый простой способ добавить красок в скучные зимние образы, но и возможность снова полюбить надоевший за предыдущие сезоны пуховик.

„Если хочется добавить к монохромному наряду немного цвета, стоит присмотреться к кроссовкам сочного оранжевого оттенка. Такие можно сочетать и с черным тотал-луком, и с актуальным хаки, и с привычным денимом“, — предлагает Полянинова.

Яна Демченко также голосует за цвет: по мнению стилиста, чем больше оттенков, тем лучше. „Актуальнее всего смотрятся сложносочиненные композиции с разноцветным верхом, вставками и рисунками на подошве, как у Loewe и Prada. Подобные модели дадут вам большой простор для составления комплектов, так как остальные предметы в образе могут совпадать с любым из многочисленных оттенков выбранной модели“, — уточняет она.

С чем носить

За последние несколько лет кроссовки не только завоевали мировые подиумы, но и получили право носиться с чем угодно — от кэжуала до классики. В том числе и зимой. Стилизовать кроссовки можно и с пуховиками, и с шубами, и с пальто — главное, чтобы все детали образа гармонично сочетались и вписывались в общую концепцию.