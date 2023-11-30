В торговом центре Ülemiste открылось сразу несколько новых брендовых магазинов

Несколько недель назад в Ülemiste открылся первый в Эстонии магазин- представительство Trespass. Бренд спортивной одежды и активного образа жизни предлагает как повседневную одежду для отдыха, так и спортивное снаряжение. Единственный флагманский магазин в Эстонии открыл и отечественный бренд одежды Marat. Недавно к числу арендаторов торгового центра Ülemiste присоединились магазин одежды Cortefiel, магазин Miniso, предлагающий товары для дома и повседневной жизни по доступным ценам и ювелирный магазин Jahonts Soul.

В секторе одежды были обновлены магазины Sangar и Gerry Weber - оба теперь занимают большую площадь, что позволяет им предлагать покупателям более широкий ассортимент товаров. Магазин Xjeans также располагается теперь на более просторной площади.

По словам директора центра Ülemiste Гуидо Пярнитса, новые магазины и кафе высоко ценятся на эстонском рынке и нам очень приятно приветствовать их в торговом центре Ülemiste. „Мы очень тщательно выбирали новые магазины, чтобы предложить нашим покупателям самые современные возможности шопинга“, - сказал он. Пярнитс добавил, что центр всегда поддерживает тех, кто хочет повысить уровень обслуживания покупателей и внести свой вклад в развитие центра.

Среди новичков Пярнитс особо отметил Trespass, поскольку в Ülemiste также ценят здоровый и активный образ жизни. Также руководитель центра акцентировал внимание и на магазине-представительстве Marat, пояснив, что центр всегда рад поддержать отечественные бренды.

Туули Маасикас, менеджер по маркетингу Põldma Kaubanduse AS, рассказала, что в центре Ülemiste уже есть несколько магазинов, принадлежащих Põldma Kaubanduse AS, поэтому представительский магазин Trespass был открыт именно здесь. „Расположение Ülemiste центра подходит для клиентов Trespass - на главной артерии города и всего в нескольких минутах езды от природы“, - добавила Маасикас.