Проверьте себя: 5 признаков того, что вы постарели душой
Человек может самостоятельно прибавить себе не один десяток лет определенным поведением и мышлением, пишет Wday.
Процесс старения условно можно разделить на два вида. Первый — это физиологический, и обойти его крайне сложно. Второй — социально-психологический. Проверьте, не постарели ли вы душой преждевременно?
Психолог Ольга Романив выделила 5 признаков, которые сигнализируют об этом. Возможно, взгляд со стороны вернет вам былой оптимизм и увлеченность.
1. Перестали интересоваться новым
Стареющий мозг не хочет осваивать современные технологии, менять привычные действия на более удобные. Например, вы все также оплачиваете коммунальные услуги в банке или на почте, а не через мобильные приложения. Или не используете доставку продуктов на дом, а сами несете тяжелые сумки с рынка.
Безусловно, с возрастом могут возникнуть опасения насчет технологий или сложности с их изучением. Однако не стоит категорически отрицать их удобство и отказываться от возможности разобраться в чем-то новом. Не стесняйтесь просить помощи у родных или знакомых. Пробуйте иногда самостоятельно освоить что-то новое, чтобы заставить мозг активно работать.
2. Мыслями живете в прошлом
Если вы замечаете, что все современное „глупое“ или „не такое“ — у вас мышление стареющего человека. Вам кажется, что во времена вашей молодости многие вещи были лучше, качественнее, дешевле. Но это лишь ваше субъективное восприятие. Мир не стоит на месте, он постоянно развивается, совершенствуется и предлагает новое.
Кроме того, безмерная тоска по прошлому негативно отражается на вашем настоящем. Вы сами отнимаете у себя возможность радоваться сегодняшнему дню, укоренившись в минувшем периоде.
3.Осуждаете молодежь за их интересы
Наверняка от вас звучали фразы по типу „Я в твоем возрасте таким не занимался“ или „В наше время молодежь была воспитанной“. Это еще один признак стареющего мышления. Постарайтесь вспомнить, не говорили ли вам подобные выражения еще ваши бабушки?
Это вопрос поколений, у которых всегда будут различаться интересы, цели и поведение. И это естественный процесс развития человечества. Не осуждайте подрастающее поколение за их увлечения, а дайте им насладиться беззаботной молодостью.
4. Постоянно жалуетесь на все
Проследите за тем, что вы чаще всего обсуждаете с другими. Если это только жалобы на здоровье, правительство, соседей, цены, то вы превращаетесь в человека с постаревшей душой. Вы концентрируетесь лишь на негативных моментах жизни и пытаетесь навязать это другим.
Так вы рискуете стать еще и занудой, с которым невозможно обсудить что-то интересное, веселое, полезное. Постарайтесь сместить фокус на другие темы, которые подарят вам положительные эмоции.
5. Больше на заботитесь о себе
Человек со стареющей душой теряет интерес и к себе. Вы можете перестать покупать новые вещи, следить за модой, внешним видом. В серьезных случаях люди не хотят соблюдать даже элементарные правила гигиены, но это уже стоит рассматривать с психотерапевтом. Некоторые объясняют отказ в заботе о себе отговорками „Кому я нужен?“, „Нечего уже выряжаться“ и так далее.
В магазине одежды вы, скорее, выберите практичные, а не красивые вещи. К сожалению, иногда лишь неправильно подобранный гардероб может существенно прибавить возраста. Сегодня есть большой выбор нарядов, оттенков, фасонов, которые освежат и будут при этом удобными в носке.