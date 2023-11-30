Проверьте себя: 5 признаков того, что вы постарели душой

Процесс старения условно можно разделить на два вида. Первый — это физиологический, и обойти его крайне сложно. Второй — социально-психологический. Проверьте, не постарели ли вы душой преждевременно?

Психолог Ольга Романив выделила 5 признаков, которые сигнализируют об этом. Возможно, взгляд со стороны вернет вам былой оптимизм и увлеченность.

1. Перестали интересоваться новым

Стареющий мозг не хочет осваивать современные технологии, менять привычные действия на более удобные. Например, вы все также оплачиваете коммунальные услуги в банке или на почте, а не через мобильные приложения. Или не используете доставку продуктов на дом, а сами несете тяжелые сумки с рынка.

Безусловно, с возрастом могут возникнуть опасения насчет технологий или сложности с их изучением. Однако не стоит категорически отрицать их удобство и отказываться от возможности разобраться в чем-то новом. Не стесняйтесь просить помощи у родных или знакомых. Пробуйте иногда самостоятельно освоить что-то новое, чтобы заставить мозг активно работать.

2. Мыслями живете в прошлом

Если вы замечаете, что все современное „глупое“ или „не такое“ — у вас мышление стареющего человека. Вам кажется, что во времена вашей молодости многие вещи были лучше, качественнее, дешевле. Но это лишь ваше субъективное восприятие. Мир не стоит на месте, он постоянно развивается, совершенствуется и предлагает новое.

Кроме того, безмерная тоска по прошлому негативно отражается на вашем настоящем. Вы сами отнимаете у себя возможность радоваться сегодняшнему дню, укоренившись в минувшем периоде.

3.Осуждаете молодежь за их интересы

Наверняка от вас звучали фразы по типу „Я в твоем возрасте таким не занимался“ или „В наше время молодежь была воспитанной“. Это еще один признак стареющего мышления. Постарайтесь вспомнить, не говорили ли вам подобные выражения еще ваши бабушки?