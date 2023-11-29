Керсти Кальюлайд: у нас в стране так много домашнего насилия, что оно затрагивает каждого жителя Эстонии

„В Эстонии так много домашнего насилия, что оно затрагивает каждого жителя Эстонии. До сих пор вопросы профилактики и борьбы с последствиями домашнего насилия финансировались и курировались преимущественно государством. Мы, как общество, в последние годы стали больше говорить на эту тему, но для осуществления серьезных социальных изменений нам также приходится гораздо больше брать на себя ответственности. У каждого есть своя роль в этом, у каждого есть возможность внести свой вклад – компании и неправительственные организации, государство и университеты, каждый из нас в своем кругу знакомых, на работе или на обучении“, - сказала Кальюлайд.

„В Эстонию на работу ходит более 600 000 человек (в том числе около 500 000 человек в частном секторе), в том числе, виновники домашнего насилия и их жертвы, которые подвергаются тяжелому психическому, физическому и сексуальному насилию дома. Работодатель мог бы быть здесь важным предупреждающим фактором, наблюдателем и помощником, но сегодня в Эстонии дело обстоит иначе. В то же время в мире есть примеры, которые можно перенять и успешно реализовать и в Эстонии, предпосылкой для этого является повышение осведомленности. К счастью, беседы с топ-менеджерами и HR-менеджерами эстонских компаний показывают, что почва благодатная и эстонские компании готовы взять на себя эту ответственность“, - добавила она.

„Все видят, как мы потихоньку движемся к лучшему. И все также знают способы его ускорить. Разные стороны: центры поддержки, полиция, суд – могут или начали понимать, что их вклад очень важен. Способствуем тому, чтобы каждая жертва получила помощь. И я верю, что помогут“, - сказала президент.