Психолог рассказывает: как распознать, если коллега страдает от домашнего насилия?

Катрина Хейнметс заявила, что многие из этих признаков не только характерны для домашнего насилия, но и могут отражать различные трудности, с которыми человек сталкивается в своей жизни. „Независимо от причины, важно, чтобы, если коллега или работодатель замечает хоть что-то, что их беспокоит, это не игнорирует. Если коллеги хорошо ладят и доверяют друг другу, гуманно пойти к коллеге и приватно сказать, что замечено что-то тревожное и что вы готовы прийти на помощь в случае необходимости. Однако если человек не умеет или не желает делать это сам, то следует найти того, кому можно деликатно передать замеченное“, - пояснила Хейнметс. Она добавила, что людям, подвергшимся домашнему насилию, может быть очень трудно открыто рассказать о своей ситуации, потому что их часто охватывает чувство стыда и вины. „Даже если наблюдатель делает первый шаг, человек может быть не готов поделиться тем, что происходит в его жизни, но, обращаясь таким образом, дверь для него остается открытой – он получает сообщение о том, что он не одинок и что кто-то готов его поддержать“, - сказала психолог.