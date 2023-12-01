Психолог рассказывает: как распознать, если коллега страдает от домашнего насилия?(3)
В Эстонии работает более 600 000 человек. Недавнее исследование Департамента статистики Эстонии показало, что 41% женщин и 33% мужчин подвергались насилию в отношениях. Большинство из них ходят на работу каждый день, т.е. в трудовых коллективах есть как виновники, так и жертвы домашнего насилия. Клинический психолог Катрина Хейнметс рассказывает, почему важно обращать внимание на коллегу, страдающего от домашнего насилия и как ему помочь.
„Воздействие психического, физического, сексуального и экономического насилия со стороны партнера весьма разнообразно и проявляется в различных сферах жизни человека. Как бы вы ни старались разделить личную и профессиональную жизнь, человек все равно остается одним целым. Волей-неволей невозможно оставить все, что происходит в личной жизни, дома, и естественно, что жизненные события, которые затрагивают нас, как радостные, так и грустные, оставляют свой след и в рабочей среде“, - сказала клинический психолог Катрина. Хейнметс.
Она подчеркнула, что влияние домашнего насилия на человека может быть самым разным и зависеть от многих факторов, в том числе от того, как долго человек находится в насильственных отношениях. Тем не менее, можно выделить определенные последствия, которые может спровоцировать опыт домашнего насилия. „Жить в тисках контролирующего поведения, постоянных обвинений, непредсказуемости и страха означает длительную стрессовую ситуацию, которая может проявляться, например, в повышенной тревожности, постоянной депрессии, нарушениях сна, общем утомлении или различных болевых жалобах. Человек, уверенность которого в себе систематически подрывается, становится все более неуверенным в себе, начинает сомневаться в себе и чувствует себя виноватым в случившемся. Со временем меняется то, как человек видит себя, других людей и как он смотрит на жизнь в целом“, - рассказала Хейнметс.
Домашнее насилие влияет на производительность труда
В рабочей среде последствия домашнего насилия можно увидеть на производительности труда и общении. „Если человек бессонный, напряженный и тревожный, вполне логично, что это негативно отразится и на его работоспособности. Работоспособность также может оказаться переменной, то есть в какие-то периоды работоспособность нормальная, а в какие-то нарушенная, в зависимости от того, что происходит в отношениях в данный момент“, - рассказала Хейнметс. Кроме того, можно заметить изменение в поведении человека. „Например, коллега, который в остальном был общительным и веселым, может становиться все более замкнутым, тихим и отказываться от совместной деятельности“, - добавила клинический психолог. Также могут стать более частыми, казалось бы, необъяснимые пропуски или опоздания на работу, поскольку контроль над насилием часто направлен на то, чтобы помешать жертве посещать работу и, таким образом, сделать ее экономически зависимой от себя.
Клинический психолог Катрина Хейнметс убеждена, что у каждого есть возможность заметить коллегу, страдающего от домашнего насилия, и посоветовать ему обратиться за помощью. „Привлечь внимание можно, если мы будем руководствоваться двумя ключевыми словами — перемены и необычность. Это значит, что что-то в привычном состоянии или поведении человека меняется, или в глаза бросается что-то из ряда вон выходящее, что как-то не свойственно ему. Например, если коллега приходит на работу в жаркий летний день в свитере с высоким воротником и длинными рукавами, это может указывать на то, что скрываются телесные повреждения“, - рассказала Хейнметс.
Признаки, которые могут указывать на домашнее насилие:
Телесные повреждения – если у коллеги видны травмы, царапины или признаки того, что человек пытается скрыть травмы необычным макияжем или одеждой.
Усталость и утомление – если коллега заметно утомлен, в том числе после выходных или праздников, то коллеги и работодатель должны обратить на это внимание.
Изменение стиля общения – если ранее общительный коллега вдруг стал пассивным и замкнутым, больше не хочет общаться с коллегами или участвовать в совместных мероприятиях.
Изменение эмоционального состояния – если вы замечаете длительную грусть, тревогу или, скорее, эмоциональное онемение, это может выражать безнадежность, вину и стыд.
Частые тревожные звоночки - если коллега кажется обеспокоенным после определенных звонков или текстовых сообщений, это может быть признаком контролируемого насилия.
Необъяснимые на первый взгляд пропуски или опоздания – когда коллега часто берет больничный или неожиданно отсутствует. Или наоборот – человеку очень хочется быть на работе, потому что это его способ не идти домой.
Повышенная бдительность по отношению к необычным вещам – например, человек со страхом следит за тем, чтобы телефонные звонки не были пропущены, или чтобы он не опоздал ни на минуту после рабочего дня, потому что его ждет партнер. Отчаяние также может быть выражено, если возникла неожиданная необходимость находиться на работе дольше запланированного.
Изменение производительности труда – если работоспособность коллеги на работе падает или становится прерывистой, совершается больше ошибок, нарушается способность обращать внимание и концентрироваться, человек больше отвлекается. Может быть и так, что человек в своей все возрастающей неуверенности и страхе совершить ошибку контролирует каждую свою задачу и выполняет с предельной тщательностью.
Поведение со стороны партнера – если коллегу каждый день приводят на работу в определенное время и забирают, с одной стороны это может показаться милым романтическим жестом, но в то же время это может быть и признаком чрезмерно контролирующего партнера.
Подозрительное программное обеспечение на рабочем компьютере или телефоне – с целью мониторинга парнер может установить устройства мониторинга в рабочие инструменты, что представляет собой серьезную угрозу безопасности и для работодателя.
Катрина Хейнметс заявила, что многие из этих признаков не только характерны для домашнего насилия, но и могут отражать различные трудности, с которыми человек сталкивается в своей жизни. „Независимо от причины, важно, чтобы, если коллега или работодатель замечает хоть что-то, что их беспокоит, это не игнорирует. Если коллеги хорошо ладят и доверяют друг другу, гуманно пойти к коллеге и приватно сказать, что замечено что-то тревожное и что вы готовы прийти на помощь в случае необходимости. Однако если человек не умеет или не желает делать это сам, то следует найти того, кому можно деликатно передать замеченное“, - пояснила Хейнметс. Она добавила, что людям, подвергшимся домашнему насилию, может быть очень трудно открыто рассказать о своей ситуации, потому что их часто охватывает чувство стыда и вины. „Даже если наблюдатель делает первый шаг, человек может быть не готов поделиться тем, что происходит в его жизни, но, обращаясь таким образом, дверь для него остается открытой – он получает сообщение о том, что он не одинок и что кто-то готов его поддержать“, - сказала психолог.
Психолог добавила, что здесь важно следить за собственным отношением. „Если вы заметили какие-то изменения у коллеги, предположите, что для этого есть причина. Это может быть домашнее насилие или какая-то другая проблема. Именно так мы настроены на понимание“, — объяснила Катрина Хейнметс.
Психолог заявила, что если коллега не готов к разговору, можно повысить готовность. „Человек может еще не осознавать, что с ним происходит, или интерпретировать это как домашнее насилие. Именно здесь работодатели или коллеги могут оказать поддержку и дать понять, что его безопасность важна и что дверь открыта, если он хочет поговорить“, — добавила Хейнметс. Если есть подозрение, что жизни человека угрожает опасность или если в семье есть дети, которым угрожает опасность, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи. При необходимости вы также можете проконсультироваться у специалистов центра поддержки женщин. „Коллега или работодатель не обязан брать на себя роль помощника, он не обязан становиться опорой. Роль работодателя и коллеги – заметить и поддержать, когда обращаются за помощью“, – отметила Хейнметс.
Чего не следует делать, если вы подозреваете домашнее насилие
Катрина Хейнметс отметила, что иногда замечаются различные тревожные сигналы, но замеченное остается без ответа или на него не реагируют. „Отказ от помощи может дать понять, что о коллеге никто не заботится и что он один во всем этом“, - описала психолог.
Также необходимо слушать непредвзято и воздерживаться от прозелитизма. „Слушайте без осуждения. Это означает, в том числе, что вам следует воздерживаться от вопросов, содержащих оценку. Например, почему вы не расстались с этим парнером“, - пояснила Хейнметс. Кроме того, не следует сразу начинать давать советы, не зная точно, в какой ситуации находится человек. В некоторых случаях необдуманные шаги могут фактически привести к эскалации насилия.
В силах работодалетя уменьшить последствия домашнего насилия.
Клинический психолог Катрина Хейнметс считает, что решающую роль в привлечении внимания к проблеме домашнего насилия играют работодатели. „Работодатель может дать всем сотрудникам четкий сигнал о том, что безопасность является нормой в рабочей среде и культуре и что насилие недопустимо, независимо от того, происходит ли оно на работе или дома. Работодатель также может заявить, что его интерес состоит в том, чтобы работники оставались людьми, а их безопасность является приоритетом“, - отметила первый аспект Хейнметс.
Работодатель также может уделить внимание предотвращению и выявлению насилия. „С одной стороны, тематическое обучение коллектива, что такое домашнее насилие и как его распознать. Если мы лучше поймем природу, признаки и последствия домашнего насилия, это станет одним из способов, которым работодатели смогут повысить удержание сотрудников. С другой стороны, способствуя моделированию рабочей среды как безопасного пространства, чтобы донести четкую мысль о том, что безопасные отношения являются нормой“, — сказала Хейнметс.
Психолог описывает, что в случае самого опасного вида домашнего насилия человек в конечном итоге не может выйти на работу и оказывается в полной изоляции. „Если работодатель подозревает, что речь идет о домашнем насилии, он может поддержать одну важную вещь — обеспечить, чтобы жертва могла пойти на работу. Это особенно актуально на этапе раздельного проживания или судебных разбирательств. Экономическая зависимость часто является одной из причин, почему трудно разорвать отношения. Если работодатель сохранит доход, вероятность начать новую жизнь выше“, - рассказала Катина Хейнметс.
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