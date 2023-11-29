Три правила, которые позволяют 45-летней супермодели Летиции Касте сохранять фигуру 18-летней

„Непокорная и дисциплинированная, дикая и верная, открытая и сдержанная, мудрая и панк, очевидная и загадочная, принципиальная и терпимая“, — так описывают Летицию Касту редакторы французского Harper’s Bazaar, для которого она снялась весной 2023 года. 45-летняя модель согласилась на провокационную фотосессию, которая в очередной раз показала, что эта француженка не собирается стареть. Мокрая укладка, уверенный взгляд, из одежды лишь браслет на руке — модель смотрит на нас с обложки, а мы восторгаемся ее смелостью и идеальной фигурой: при росте 170 см Летиция Каста весит всего 56 кг, а ее параметры составляют 83/65/92.

Свою модельную карьеру Летиция начала в юном возрасте. Будущей звезде было всего 15 лет, когда ее снимки опубликовали в Elle. Затем последовали многочисленные рекламные кампании, амбассадорство L’Oreal, звание ангел Victoria’s Secret и многочисленные обложки для Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Glamour. Со временем Каста начала развивать и свою актерскую карьеру. В 1999 году она дебютировала в фильме „Астерикс и Обеликс против Цезаря“ в роли Фальбалы, но настоящую популярность ей принес вышедший в 2010 году „Генсбур. Любовь хулигана“. Там француженка перевоплотилась в Брижит Бардо.

Кажется, что с тех пор она совсем не изменилась. Модель признается, что поддерживать себя в форме ей помогают „красивые люди, которые заботятся о ее лице, теле, уме и вселяют такую уверенность, что дает гораздо больше, чем их работа“. Но тем не менее без самодисциплины и выработанной формулы „красоты и молодости“ не обошлось.

Ежедневный спорт? Запросто!