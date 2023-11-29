Три правила, которые позволяют 45-летней супермодели Летиции Касте сохранять фигуру 18-летней
Время над французской моделью совершенно не властно. Весной экс-ангел Victoria’s Secret отпраздновала юбилей, в честь которого снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала, пишет Woman.
„Непокорная и дисциплинированная, дикая и верная, открытая и сдержанная, мудрая и панк, очевидная и загадочная, принципиальная и терпимая“, — так описывают Летицию Касту редакторы французского Harper’s Bazaar, для которого она снялась весной 2023 года. 45-летняя модель согласилась на провокационную фотосессию, которая в очередной раз показала, что эта француженка не собирается стареть. Мокрая укладка, уверенный взгляд, из одежды лишь браслет на руке — модель смотрит на нас с обложки, а мы восторгаемся ее смелостью и идеальной фигурой: при росте 170 см Летиция Каста весит всего 56 кг, а ее параметры составляют 83/65/92.
Свою модельную карьеру Летиция начала в юном возрасте. Будущей звезде было всего 15 лет, когда ее снимки опубликовали в Elle. Затем последовали многочисленные рекламные кампании, амбассадорство L’Oreal, звание ангел Victoria’s Secret и многочисленные обложки для Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Glamour. Со временем Каста начала развивать и свою актерскую карьеру. В 1999 году она дебютировала в фильме „Астерикс и Обеликс против Цезаря“ в роли Фальбалы, но настоящую популярность ей принес вышедший в 2010 году „Генсбур. Любовь хулигана“. Там француженка перевоплотилась в Брижит Бардо.
Кажется, что с тех пор она совсем не изменилась. Модель признается, что поддерживать себя в форме ей помогают „красивые люди, которые заботятся о ее лице, теле, уме и вселяют такую уверенность, что дает гораздо больше, чем их работа“. Но тем не менее без самодисциплины и выработанной формулы „красоты и молодости“ не обошлось.
Ежедневный спорт? Запросто!
Летиция неоднократно признавалась, что самое важное правило в ее жизни — это высыпаться: „Желательно десять часов подряд“, — добавляет она. От полноценного сна зависит ее красота и запас энергии, который ей очень необходим, ведь звезда регулярно занимается физическим упражнениями. Зарядка, бег трусцой, занятия или с тренером в зале, или онлайн — всего понемногу: приседания, отжимания, выпады, планки, упражнения с петлями TRX и резинками, а еще любимый пилатес. Спорт для Летиции — не только способ достижения красивого тела, но и возможность выпустить пар, физическая и умственная разрядка, что очень кстати для молодой мамы. Напомним, что весной 2021 года у модели и актера Луи Гарреля родился сын (всего у модели четверо детей!). Помимо тренировок, Каста старается много времени проводить на свежем воздухе. По ее мнению, игры на улице так же эффективны, как и занятия в зале.
Диета „Полпорции“
Летиция неоднократно признавалась, что просто обожает поесть. Булочки, десерты, шоколад и бокал вина — это те блюда, которые, казалось бы, должны быть вычеркнуты из рациона модели купальников Calzedonia, но нет — у Касты есть свое мнение на этот счет. Обязательной частью ее меню являются свежие местные овощи, рыба, постный белок, натуральные продукты без химии и гормонов. При этом звезда не отказывает себе в маленьких радостях и может выпить бокал любимого красного вина. Главное условие — есть небольшими порциями, медленно, смакуя каждый кусочек.
Если на калориях актриса практически не зацикливается, но на количестве выпитой за день жидкости — еще как! Свое утро она начинает со стакана теплой воды с лимоном, а в течение дня в больших количествах пьет зеленый и травяной чаи, не забывая при этом про пару бутылок минеральной воды.
Не обходится в рационе Летиции и без комплекса пищевых добавок. Каста практически круглый год принимает пробиотики, цинк, витамин D. А еще регулярно сдает анализы, чтобы определить, дефицит каких витаминов и минералов необходимо восполнить.
Красота не требует жертв
Модель неоднократно заявляла, что баланс и любовь к себе — главные составляющие красоты и стройности. Безумные диеты, строгие ограничения, истязающие тренировки, радикальные процедуры в салонах, после которых кожа долго восстанавливается, совершенно не в ее вкусе. Она уверена, что умеренные спортивные нагрузки, сбалансированное питание и косметология должны снимать стресс, а не добавлять. Вот уже несколько лет Летиция не изменяет простому принципу: „Чтобы быть красивой, не надо страдать. Что доставляет удовольствие, то и приносит пользу здоровью“. Берите на заметку!