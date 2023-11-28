5 самых сомнительных трендов 2024 года

Капри

Еще один привет из нулевых – после заниженной талией дизайнеры решили вернуть в моду капри. Укороченные облегающие брюки были популярны в самом начале тысячелетия, а после – мгновенно и надолго попали в список антитрендов, где им и стоило бы остаться.

Такие брюки смотрятся нелепо и „перерезают“ фигуру, визуально укорачивая ноги.

Очки-маска

Мы много раз рассказывали об „уродливой“ моде – намеренно некрасивых вещах, которые становятся очень модными.

Иронию мы любим, но вот как внедрить нелепые очки-маски в повседневный гардероб – пока не очень понимаем.

В 2024-м особую популярность получат очки-маска, которые глянец прозвал моделью „из будущего“ – футуристика, угловатость и намеренная странность только приветствуется.

Купальник на каждый день

Кажется, дизайнерам не хватает отдыха и пляжа, и они решили добавить курортных элементов в повседневность.

В 2024-м на всех (ну ладно, большинстве) инфлюэнсерах ожидаем лифы от купальников в качестве топа.

Стилисты предлагают носить их с жакетами и расстегнутыми рубашками, но смотрится все равно сомнительно. В чем тут дело – просто в непривычке, или же в настоящей нелепости тренда, скоро узнаем.

Трусы

Ну об этом тренде вы наверняка уже слышали – трусы в пайетках от Miu Miu стали дико популярны, как только наступили первые холода (логику не ищем – это просто совпадение).

Бабушкины трусы, как их мгновенно прозвали в интернете, на деле оказались не нижним бельем, а самостоятельной частью гардероба, которая очень приглянулась блогерам.

И если вы думали: „Побаловались, и хватит“, вы ошибались. Miu Miu вдохновил не только множество брендов масс-маркета, но и дизайнеров, чьи решения действительно влияют на моду. И трусы будут в моде и в следующем году.

Мини с низкой посадкой

И еще один очень похожий тренд – ультрамини на низкой талией. Шорты напоминают укороченный и облегающий вариант мужских трусов (такой лук мы тоже проходили, но настолько нелепым он не казался – был вполне себе милым).

Мы уверены, стилисты придумают десятку способов обыграть такой тренд, но для образов на каждый день лучше все же выбрать что-то одно – или низкую посадку, или экстрамини.