ФОТО | Горячо! Самые сексуальные актеры года - ни одна женщина не устоит

Крис Хемсворт

Еще в 2014 году актер, прославившийся после роли в фильме „Тор“, был признан самым сексуальным мужчиной в мире, а в этом году снова попал и часто возглавлял многочисленные рейтинги. При этом Крис решил в прошлом году приостановить карьеру, чтобы больше времени проводить с женой и детьми.

Гарри Стайлс

Еще несколько лет назад Гарри был кумиром девочек-подростков, но теперь певец и актер возмужал и покоряет сердца вполне взрослых дам. Среди них, кстати, была и потрясающая Оливия Уайлд. Вместе влюбленные даже снялись в фильме „Не беспокойся, дорогая!“. Правда, этот роман закончился, но Стайлс все еще считается одним из самых сексуальных мужчин в мире.

Роберт Паттинсон

Казалось, популярность актера осталась в эпоху всеобщей любви к „Сумеркам“, но год за годом Роберт попадает в списки самых желанных мужчин в мире. А недавно стало известно, что скоро Паттинсон станет отцом и, вероятно, начнет возглавлять рейтинги самых сексуальных молодых пап.

Генри Кевилл

Он больше не Супермен во вселенной DC, но все еще супергерой для миллионов женщин. Генри считают воплощение мужественности, брутальности и привлекательности. Может, все дело в его обаятельной улыбке или синих глазах?

Генри Голдинг

Современная сказка о Золушке, фильм „Безумно богатые азиаты“ принесла малазийскому актеру невероятную популярность. Его экзотическая внешность покорила женщин по всему миру. Генри редко дает интервью, не замечен в скандалах, воспитывает дочь Лайлу и обожает жену. За такую безупречную репутацию его обожают еще сильнее.

Тимоти Шаламе

В этом году молодой актер перешел из списков самых стильных звезд в рейтинг самых привлекательных мужчин. Особенно поразил публику роман Тимоти с Кайли Дженнер. Их, кстати, многочисленные СМИ назвали „самой нелепой парой года“.

Джейкоб Элорди

Звезда „Эйфории“ в этом году сыграл самого Элвиса Пресли. И в этот момент количество его поклонниц увеличилось в разы. Джейкоб покоряет невероятно гармоничными чертами лица и мускулистой фигурой.