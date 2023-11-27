6 моделей брюк, которые испортят вашу фигуру — никогда такие не носите

Брюки с низкой посадкой

Вы можете находиться в прекрасной форме и обладать хорошим чувством вкуса, но брюки с низкой посадкой портят большинство образов. Они беспощадно уродуют пропорции фигуры: ноги становятся короче, а туловище выглядит неестественно длинным.

Да и составить гармоничный аутфит с ними очень трудно — зачастую с задачей не справляются даже фэшн-блогеры и звезды. Из-под низких брюк может выглядывать нижнее белье, а это явно не придает изюминку. Лучше отдавать предпочтение моделям с завышенной талией.

Брюки на эластичной резинке

Одним из главных кошмаров считаются строгие брюки на эластичной резинке. Кто-то называет их удобными и практичными, ведь модель отлично вписывается в деловой стиль. Это огромное заблуждение.

Зачастую подобные варианты смотрятся нелепо, резинка привлекает к себе лишнее внимание, а по крою они больше напоминают часть спортивного костюма. Остановите модный эксперимент: для офиса выбирайте классические модели, а для активного времяпровождения подойдут джоггеры.

Капри

Когда-то капри были на пике популярности, но это время уже прошло, и возвращать модель в нашу жизнь не стоит. Брюки выглядят противоречиво, делают ноги короче, а икры полнее.

Выбор обуви также превратится в пытку: кажется, капри сочетаются только с кроссовками, а про остальные варианты придется забыть. Замените предмет гардероба на любые другие укороченные модели — бананы, кюлоты или даже скинни.

Джеггинсы

Несколько лет назад джеггинсы постоянно мелькали на улицах города, но сегодня они вошли в стоп-лист. И дело вовсе не в переменчивых тенденциях: гибрид джинсов и леггинсов подходит только девушкам с идеальной фигурой, а в остальных случаях брюки подчеркнут каждый недостаток.

Да, в джеггинсах может быть комфортно, но они удешевляют образ. Любите облегающие модели? Тогда дополните гардероб обычными леггинсами или брюками скинни.

Шаровары