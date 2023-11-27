6 моделей брюк, которые испортят вашу фигуру — никогда такие не носите
Найти идеальные брюки — задача не из легких. Нужно подобрать правильный силуэт, не прогадать с посадкой, а еще не забыть про современные тренды и совместимость с другими элементами гардероба. Однако есть ряд моделей, на которые не стоит обращать внимание: они противопоказаны всем. Рассказываем, какие брюки давно должны оказаться в вашем стоп-листе, пишет Wday.
Брюки с низкой посадкой
Вы можете находиться в прекрасной форме и обладать хорошим чувством вкуса, но брюки с низкой посадкой портят большинство образов. Они беспощадно уродуют пропорции фигуры: ноги становятся короче, а туловище выглядит неестественно длинным.
Да и составить гармоничный аутфит с ними очень трудно — зачастую с задачей не справляются даже фэшн-блогеры и звезды. Из-под низких брюк может выглядывать нижнее белье, а это явно не придает изюминку. Лучше отдавать предпочтение моделям с завышенной талией.
Брюки на эластичной резинке
Одним из главных кошмаров считаются строгие брюки на эластичной резинке. Кто-то называет их удобными и практичными, ведь модель отлично вписывается в деловой стиль. Это огромное заблуждение.
Зачастую подобные варианты смотрятся нелепо, резинка привлекает к себе лишнее внимание, а по крою они больше напоминают часть спортивного костюма. Остановите модный эксперимент: для офиса выбирайте классические модели, а для активного времяпровождения подойдут джоггеры.
Капри
Когда-то капри были на пике популярности, но это время уже прошло, и возвращать модель в нашу жизнь не стоит. Брюки выглядят противоречиво, делают ноги короче, а икры полнее.
Выбор обуви также превратится в пытку: кажется, капри сочетаются только с кроссовками, а про остальные варианты придется забыть. Замените предмет гардероба на любые другие укороченные модели — бананы, кюлоты или даже скинни.
Джеггинсы
Несколько лет назад джеггинсы постоянно мелькали на улицах города, но сегодня они вошли в стоп-лист. И дело вовсе не в переменчивых тенденциях: гибрид джинсов и леггинсов подходит только девушкам с идеальной фигурой, а в остальных случаях брюки подчеркнут каждый недостаток.
Да, в джеггинсах может быть комфортно, но они удешевляют образ. Любите облегающие модели? Тогда дополните гардероб обычными леггинсами или брюками скинни.
Шаровары
Когда речь заходит о шароварах, в голове сразу рисуется легкий летний образ. В жаркую погоду свободная модель действительно становится спасением, однако уже сейчас стоит заняться поиском альтернатив. Необычный силуэт скрывает не только недостатки, но и достоинства.
Еще один повод для дискуссии — это их уместность. Шаровары станут неплохим решением для пляжного отдыха, а для городских аутфитов рекомендуем приобрести стильные брюки-палаццо.
Милитари
Сегодня есть бесчисленное множество принтов на любой вкус — анималистичные, растительные, геометричные или абстрактные. Однако некоторые девушки почему-то продолжают носить брюки в стиле милитари. Подобные модели абсолютно не вписываются в повседневный гардероб. Исключение составляют лишь карго с камуфляжным рисунком, которые можно дополнять оверсайз-рубашками.