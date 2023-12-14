Каких цветов не должно быть в вашем новогоднем образе 2024 — а на какие стоит обратить внимание

Совсем скоро на наших столах появится оливье, а желание, записанное на бумажке, растворится в бокале с шампанским. Новый год уже у нас на пороге, а значит, пришло время придумать свой идеальный образ для праздничной вечеринки. Чтобы не навлечь беды и несчастья в свою жизнь, подойти к выбору наряда нужно очень ответственно. Мы составили список из цветов, которых не должно быть в вашем образе, а какие наоборот, нельзя обходить стороной.

В каких цветах нельзя встречать год Зеленого Деревянного Дракона?

Белый

Год Зеленого Деревянного Дракона наступает по Восточному календарю, поэтому нельзя забывать про традиции Японии и Китая. Там белый цвет даже и близко не ассоциируется с чистотой, непорочностью и светом. В этих странах белый считается траурным, поэтому облачаясь в него в такую волшебную ночь, вы пророчите себе весьма печальный год. Цвет слоновой кости, бежевый, молочный и крем-брюле — тоже в счет. Поэтому приберегите все эти оттенки для других дней — время для них еще обязательно настанет.

Желтый

Еще один лучезарный цвет, который находится в „черном списке“ Дракона, — желтый. И здесь мы вновь переместимся на страницы истории. Оказывается, в Китае он ассоциируется с особым положением и властью. Раньше его могли носить исключительно члены императорской семьи. Все те, кто шел против законов, незамедлительно отправлялись на казнь. Так как будущий символ года чтит традиции, очень важно последовать этому принципу и нам. А вот все те, кто решится надеть желтый, могут накликать на себя не мало неприятностей.

Синий

Почему именно синий цвет оказался в немилости у Зеленого Деревянного Дракона - неизвестно, но астрологи убеждают, что даже самый незаметный элемент голубого, небесного или ультрамаринового сделают вас жертвой „черной полосы“. Единственное, что может спасти ситуацию - это зеленоватый подтон (его будущий символ очень любит, о чем несложно догадаться).

Коричневый