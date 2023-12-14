Каких цветов не должно быть в вашем новогоднем образе 2024 — а на какие стоит обратить внимание(1)
Символом грядущего года станет Зеленый Деревянный Дракон. Для того, чтобы будущие 365 дней стали для вас счастливыми и успешными, стоит заранее продумать свой образ, который поможет заполучить расположение мифического зверя, пишет Wday.
Совсем скоро на наших столах появится оливье, а желание, записанное на бумажке, растворится в бокале с шампанским. Новый год уже у нас на пороге, а значит, пришло время придумать свой идеальный образ для праздничной вечеринки. Чтобы не навлечь беды и несчастья в свою жизнь, подойти к выбору наряда нужно очень ответственно. Мы составили список из цветов, которых не должно быть в вашем образе, а какие наоборот, нельзя обходить стороной.
В каких цветах нельзя встречать год Зеленого Деревянного Дракона?
Белый
Год Зеленого Деревянного Дракона наступает по Восточному календарю, поэтому нельзя забывать про традиции Японии и Китая. Там белый цвет даже и близко не ассоциируется с чистотой, непорочностью и светом. В этих странах белый считается траурным, поэтому облачаясь в него в такую волшебную ночь, вы пророчите себе весьма печальный год. Цвет слоновой кости, бежевый, молочный и крем-брюле — тоже в счет. Поэтому приберегите все эти оттенки для других дней — время для них еще обязательно настанет.
Желтый
Еще один лучезарный цвет, который находится в „черном списке“ Дракона, — желтый. И здесь мы вновь переместимся на страницы истории. Оказывается, в Китае он ассоциируется с особым положением и властью. Раньше его могли носить исключительно члены императорской семьи. Все те, кто шел против законов, незамедлительно отправлялись на казнь. Так как будущий символ года чтит традиции, очень важно последовать этому принципу и нам. А вот все те, кто решится надеть желтый, могут накликать на себя не мало неприятностей.
Синий
Почему именно синий цвет оказался в немилости у Зеленого Деревянного Дракона - неизвестно, но астрологи убеждают, что даже самый незаметный элемент голубого, небесного или ультрамаринового сделают вас жертвой „черной полосы“. Единственное, что может спасти ситуацию - это зеленоватый подтон (его будущий символ очень любит, о чем несложно догадаться).
Коричневый
Коричневый цвет тоже не находится в списке любимчиков Дракона. Он категорически неприемлет его „природность“: кора деревьев, опавшая листва и почва его совсем не привлекают. Символ будущего года обожает яркость и строгость, что совсем противоречит коричневой палитре. Да и вообще, разве этот оттенок хоть отчасти выглядит празднично? Все-таки, такой неброский цвет больше подходит для повседневных сдержанных образов.
Так что лучше не искушайте судьбу и присмотритесь к другим цветам, тем более, что мы уже собрали для вас топ-5!
В каких цветах можно встречать год Зеленого Деревянного Дракона?
Зеленый
Само собой, раз наступает год Зеленого Деревянного Дракона, то совершенно неудивительно, что все оттенки зеленого станут самыми сильными талисманами. Хаки, морская волна, оливковый, изумрудный, салатовый — выбирайте именно тот, который придется вам больше по душе.
Зеленая палитра повышает самооценку, позволяет чувствовать себя увереннее и сильнее. А еще она обладает поистине волшебной способностью: притягивать приятные знакомства и открывать любые двери, за которыми скрываются великие возможности для вашего внутреннего роста.
Красный
Красный — это классика, которая в этот раз не только уместна, но и весьма удачна. Этот яркий оттенок — фаворит Дракона. Так что если вы соберете монохромный образ, задобрить мифического зверя не составит никакого труда.
Считается, что этот цвет символизирует радость, счастье и удачу, так что всевозможные блага быстро войдут в вашу жизнь. Обращайте внимание на натуральный шелк, который струится словно пламя Дракона.
Фиолетовый
Издревле считается, что фиолетовый цвет — это главный любимчик монархов. Так что совершенно неудивительно, что он пришелся по вкусу величественному Зеленому Деревянному Дракону.
Пурпурный, лавандовый или сиреневый — все они словно магнитом притягивают богатство и успех. Он поможет привнести немного ясности в вашу жизнь и даже расширить сознание.
Золотой
Задобрить символ будущего года под силу и золотому цвету. Он ассоциируется с аристократизмом, изобилием и процветанием. Какой бы оттенок вы не выбрали (а их целых 19!), каждый из них станет для вас своеобразным оберегом. Главное, не перестарайтесь и постарайтесь соблюсти меру.
Не стоит облачаться в расшитое золотыми пайетками платье, обувать босоножки в тон и вешать на плечо сумку такого же цвета. Все-таки Дракону по душе больше сдержанные образы, так что сбалансируйте ваш образ. А еще лучше, просто сделайте акцент на золотых аксессуарах и расставьте с их помощью правильные акценты. Только не переборщите, что не перегрузить образ!
Черный
Черный цвет всегда вызывает у нас ассоциации с роскошью и престижем. Кажется, что его не бывает слишком много, а на каком бы наряде мы не остановились, все они будут выигрышными.
Присмотритесь к классическому черному смокингу, бархатному вечернему платью или струящейся комбинации. Они будут не только потрясающе смотреться, но и станут гарантией счастливых дней в 2024 году.