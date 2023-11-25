Не серая мышь: как носить этот цвет, чтобы выглядеть дорого

Серый с серым

Сочетайте светлый оттенок серого с более темным. Например, светло-серый и оттенок мокрого асфальта. В ансамбле могут быть свитер плюс брюки, водолазка и юбка. Именно контрастные оттенки из одной палитры дают образу заиграть и делают обладательницу яркой.

Серый и розовый

Возьмите вещи светло-серого и светло-розового оттенка и миксуйте. Такая нежная палитра сделает образ романтичным, особенно, если комбинировать серый свитер и розовую юбку. Добавьте аксессуаров, и вот вы уже готовы к свиданию.

Серый и желтый

Хотите поднять себе и окружающим настроение, создайте ансамбль по принципу — желтый верх плюс серый низ. Вы можете надеть юбку, джинсы или брюки серого цвета, а в качестве верха выбрать жакет, свитер, водолазку, рубашку.

Серый и фиолетовый

В такой комбинации можно создать по-настоящему богатый образ. Возьмите серую юбку-карандаш, фиолетовую водолазку, добавьте серые батальоны. Прекрасный образ для деловой встречи готов.

Серый с зеленым

Нет, навреное лучшего дуэта, где бы цвета так дополняли друг друга. Серый выступает идеальным фоном для зеленого, делает его и образ ярче. Причем смотрится ансамбль в любой комбинации: серый верх и зеленый низ и наоборот.

Серый и черный

Классическое сочетание. В зависимости от вещей, которые вы собираетесь миксовать, можно подобрать образ, как в офис со строгими брюками, пиджаком или блузкой, так и лук для прогулок, состоящий из свитера и обтягивающих кожаных штанов.

Серый и аксессуары

С серыми вещами хорошо перекликаются аксессуары в классических черных тонах. Из светлой палитры комплементарны белые, бежевые, контрастные серые.