Проклятие „женщины-кошки“: как красавица-миллиардерша стала жертвой пластики, а потом банкротом

В какой момент яркая блондинка рассталась со своим избранником, неясно, но во Франции она нашла то, чего так жаждала — богемную жизнь.

Однако достоверно известно, что в 17 лет жизнь девушки кардинально изменилась: она познакомилась со швейцарским продюсером Сирилом Пиге. Роман Джоселин и Сирила развивался стремительно, и через два года отношений влюбленные переехали в Париж — город, по словам будущей „женщины-кошки“ (а пока еще всего лишь милого котенка), гламурных и удивительных людей.

Джоселин Вильденштейн (в девичестве — Периссе) — пожалуй, одна из самых знаменитых женщин, родившихся в Швейцарии. Про ее детство в родной Лозанне практически нет информации. Дочь продавца спортивных товаров, который едва сводил концы с концами, не распространяется о своих ранних годах.

В 2016 году Вильденштейн заявила, что она банкрот и даже не может позволить себе купить продукты, не то чтобы оплачивать квартиру в Трамп-тауэр, где жила много лет. Чтобы понять, как „женщина-кошка“ оказалась сама по себе в таком бедственном положении, предлагаем познакомиться с ней поближе.

Есть и другая версия. Якобы невеста Вильденштейна (как прозвала ее общественность по аналогии с невестой Франкенштейна) стала жертвой пластики, пытаясь удержать неверного мужа рядом с собой. Глядя на Джоселин, даже самые умелые специалисты не в силах подсчитать количество сделанных ею операций. Правда, знаменитость и после развода продолжила „омолаживаться“ и, по слухам, потратила многомиллионное состояние, доставшееся от бывшего супруга, на „самосовершенствование“ (и, конечно, на дизайнерские вещи и ювелирные украшения).

Пару лет назад Джоселин Вильденштейн впервые за долгое время дала интервью и заявила, что под нож хирурга никогда не ложилась, а ее необычная внешность объясняется „швейцарским происхождением“. Знаменитость подчеркнула: у нее всегда были высокие скулы и кошачий разрез глаз, а слухи о пластических операциях распространял ее покойный экс-супруг Алек Вильденштейн — из мести. „Женщина-кошка“ уверяет, что довольна своей внешностью и вообще ее что ни день путают с Брижит Бардо.

Спустя год после знакомства американец и швейцарка поженились в Лас-Вегасе, а позже устроили еще одну церемонию в Лозанне. Вот только отца Алека, миллиардера и предпринимателя Даниэля Вильденштейна, на свадьбе не было. Тот был против того, чтобы его сын вообще связывал себя узами брака с кем-либо. Позже Алек заявит, что отец пытался его предупредить о меркантильности Джоселин, но он был слишком ослеплен страстью.

Вскоре арт-дилер прилетел в Париж. И на четвертом свидании Вильденштейн заявил избраннице, что хочет, чтобы она стала его женой. Джоселин была согласна.

Влюбленные, которым было за 30, быстро поняли, что не могут друг без друга.

Спустя несколько дней Алек, встречавшийся, кстати, в тот период с моделью Марией Кимберли, прислал также несвободной на тот момент Джоселин сотни белых орхидей.

В 1977 году приятель Джоселин, саудовский продавец оружия Аднан Хашогги, пригласил ее поохотиться на львов в заповеднике семейного ранчо Вильденштейнов Ол-Джоги в Кении. Именно там девушка познакомилась со своим будущим супругом Алеком Вильденштейном. Страсть между американцем французского происхождения и швейцаркой вспыхнула моментально. Два дня они провели вместе: охотились, катались на мотоцикле и целовались на вершине холма… Однако когда уикенд закончился, им пришлось разъехаться не просто по домам — по разным странам: она улетела во Францию, он — в США.

В Париже она ходила по салонам красоты, а за город выезжала учиться охотиться и управлять самолетами. За время отношений с Гобби мадам не раз летала в Африку, к которой прониклась особой любовью. Увлечения девушки позволили ей стать своей в элитных кругах Франции — и не только.

„У меня много талантов. Я никогда не переживала о своей карьере. Я отличный декоратор. Может быть, я даже слишком хороша в этой сфере“, — говорила как-то Джоселин.

Говорят, Джоселин как перчатки меняла любовников. Однажды Периссе и сама намекнула в интервью, что эти слухи не так уж далеки от истины. Вскоре сердце швейцарки сумел покорить французский режиссер итальянского происхождения Серджо Гобби. Вот только ненадолго — через пять лет они расстались. О серьезном образовании юная красавица думать не желала: ее интересовала лишь жизнь светской львицы.

Первое время жизнь супругов была идеальной: они отлично ладили, а рождение двух детей — девочки Дианы и сына Алека-младшего, казалось, лишь упрочило их счастье.

Первая операция

Вся семья Вильденштейн трепетно относилась к своей внешности, особенно Алек — мужчина панически боялся старости. Уже через год после свадьбы супруги, разговорившись, решили вместе убрать мешки под глазами. Для Джоселин все только начиналось…

История умалчивает, что именно побудило женщину стать похожей на рысь. Ответ известен лишь ей самой. Одни СМИ утверждают, что у нее была особая любовь к семейству кошачьих. Другие говорят, что это арт-дилер был неравнодушен к „большим кошкам“, а Джоселин решила ему угодить. К тому же она переживала, что около мужа постоянно крутятся молодые девушки, поэтому однажды решила усовершенствовать себя.

Вильденштейн захотела подкорректировать разрез глаз, чтобы они больше напоминали кошачьи, но это было лишь начало.

По словам Алека, Джоселин стала одержима своей внешностью: она делала какие-то неведомые инъекции, подтяжку бровей, блефаропластику, установила импланты в щеки и подбородок и много чего еще.

„Я всегда узнавал об операциях последним. Она думала, что может переделать свое лицо, как перетягивают старую мебель, но ведь с кожей так не получится. А она не слушала“, — говорил Вильденштейн.

Когда Джоселин не лежала в клиниках после очередной процедуры, то занималась декором жилья, принадлежащего семье мужа. Сам Алек, впрочем, был не в восторге от дизайнерских задумок своей жены и даже говорил, что она занята „сумасшедшими вещами“. И не то чтобы преувеличивал. Так, например, швейцарка построила около бассейна на ранчо Ол-Джоги пуленепробиваемую стеклянную пещеру, где жили два тигра. А в семейном таунхаусе Вильденштейнов в Нью-Йорке супруги некоторое время держали самую настоящую „женщину семейства кошачьих“ — рысь.

Алеку же все меньше и меньше нравилось то, как выглядит его жена, которая успела потратить четыре миллиона долларов на бьюти-эксперименты.