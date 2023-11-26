Проклятие „женщины-кошки“: как красавица-миллиардерша стала жертвой пластики, а потом банкротом
83-летняя Джоселин Вильденштейн не раз входила в списки самых пугающих жертв пластики. СМИ не устают писать о том, какие операции перенесла „женщина-кошка“, ну а в Woman решили копнуть поглубже и заглянуть в историю этой без преувеличения загадочной личности, чья биография, обещаем, впечатлит и вас.
Пару лет назад Джоселин Вильденштейн впервые за долгое время дала интервью и заявила, что под нож хирурга никогда не ложилась, а ее необычная внешность объясняется „швейцарским происхождением“. Знаменитость подчеркнула: у нее всегда были высокие скулы и кошачий разрез глаз, а слухи о пластических операциях распространял ее покойный экс-супруг Алек Вильденштейн — из мести. „Женщина-кошка“ уверяет, что довольна своей внешностью и вообще ее что ни день путают с Брижит Бардо.
Есть и другая версия. Якобы невеста Вильденштейна (как прозвала ее общественность по аналогии с невестой Франкенштейна) стала жертвой пластики, пытаясь удержать неверного мужа рядом с собой. Глядя на Джоселин, даже самые умелые специалисты не в силах подсчитать количество сделанных ею операций. Правда, знаменитость и после развода продолжила „омолаживаться“ и, по слухам, потратила многомиллионное состояние, доставшееся от бывшего супруга, на „самосовершенствование“ (и, конечно, на дизайнерские вещи и ювелирные украшения).
В 2016 году Вильденштейн заявила, что она банкрот и даже не может позволить себе купить продукты, не то чтобы оплачивать квартиру в Трамп-тауэр, где жила много лет. Чтобы понять, как „женщина-кошка“ оказалась сама по себе в таком бедственном положении, предлагаем познакомиться с ней поближе.
Париж открыл двери
Джоселин Вильденштейн (в девичестве — Периссе) — пожалуй, одна из самых знаменитых женщин, родившихся в Швейцарии. Про ее детство в родной Лозанне практически нет информации. Дочь продавца спортивных товаров, который едва сводил концы с концами, не распространяется о своих ранних годах.
Однако достоверно известно, что в 17 лет жизнь девушки кардинально изменилась: она познакомилась со швейцарским продюсером Сирилом Пиге. Роман Джоселин и Сирила развивался стремительно, и через два года отношений влюбленные переехали в Париж — город, по словам будущей „женщины-кошки“ (а пока еще всего лишь милого котенка), гламурных и удивительных людей.
В какой момент яркая блондинка рассталась со своим избранником, неясно, но во Франции она нашла то, чего так жаждала — богемную жизнь.
Говорят, Джоселин как перчатки меняла любовников. Однажды Периссе и сама намекнула в интервью, что эти слухи не так уж далеки от истины. Вскоре сердце швейцарки сумел покорить французский режиссер итальянского происхождения Серджо Гобби. Вот только ненадолго — через пять лет они расстались. О серьезном образовании юная красавица думать не желала: ее интересовала лишь жизнь светской львицы.
„У меня много талантов. Я никогда не переживала о своей карьере. Я отличный декоратор. Может быть, я даже слишком хороша в этой сфере“, — говорила как-то Джоселин.
В Париже она ходила по салонам красоты, а за город выезжала учиться охотиться и управлять самолетами. За время отношений с Гобби мадам не раз летала в Африку, к которой прониклась особой любовью. Увлечения девушки позволили ей стать своей в элитных кругах Франции — и не только.
Знакомство с будущим мужем
В 1977 году приятель Джоселин, саудовский продавец оружия Аднан Хашогги, пригласил ее поохотиться на львов в заповеднике семейного ранчо Вильденштейнов Ол-Джоги в Кении. Именно там девушка познакомилась со своим будущим супругом Алеком Вильденштейном. Страсть между американцем французского происхождения и швейцаркой вспыхнула моментально. Два дня они провели вместе: охотились, катались на мотоцикле и целовались на вершине холма… Однако когда уикенд закончился, им пришлось разъехаться не просто по домам — по разным странам: она улетела во Францию, он — в США.
Спустя несколько дней Алек, встречавшийся, кстати, в тот период с моделью Марией Кимберли, прислал также несвободной на тот момент Джоселин сотни белых орхидей.
Влюбленные, которым было за 30, быстро поняли, что не могут друг без друга.
Вскоре арт-дилер прилетел в Париж. И на четвертом свидании Вильденштейн заявил избраннице, что хочет, чтобы она стала его женой. Джоселин была согласна.
Спустя год после знакомства американец и швейцарка поженились в Лас-Вегасе, а позже устроили еще одну церемонию в Лозанне. Вот только отца Алека, миллиардера и предпринимателя Даниэля Вильденштейна, на свадьбе не было. Тот был против того, чтобы его сын вообще связывал себя узами брака с кем-либо. Позже Алек заявит, что отец пытался его предупредить о меркантильности Джоселин, но он был слишком ослеплен страстью.
Первое время жизнь супругов была идеальной: они отлично ладили, а рождение двух детей — девочки Дианы и сына Алека-младшего, казалось, лишь упрочило их счастье.
Первая операция
Вся семья Вильденштейн трепетно относилась к своей внешности, особенно Алек — мужчина панически боялся старости. Уже через год после свадьбы супруги, разговорившись, решили вместе убрать мешки под глазами. Для Джоселин все только начиналось…
История умалчивает, что именно побудило женщину стать похожей на рысь. Ответ известен лишь ей самой. Одни СМИ утверждают, что у нее была особая любовь к семейству кошачьих. Другие говорят, что это арт-дилер был неравнодушен к „большим кошкам“, а Джоселин решила ему угодить. К тому же она переживала, что около мужа постоянно крутятся молодые девушки, поэтому однажды решила усовершенствовать себя.
Вильденштейн захотела подкорректировать разрез глаз, чтобы они больше напоминали кошачьи, но это было лишь начало.
По словам Алека, Джоселин стала одержима своей внешностью: она делала какие-то неведомые инъекции, подтяжку бровей, блефаропластику, установила импланты в щеки и подбородок и много чего еще.
„Я всегда узнавал об операциях последним. Она думала, что может переделать свое лицо, как перетягивают старую мебель, но ведь с кожей так не получится. А она не слушала“, — говорил Вильденштейн.
Когда Джоселин не лежала в клиниках после очередной процедуры, то занималась декором жилья, принадлежащего семье мужа. Сам Алек, впрочем, был не в восторге от дизайнерских задумок своей жены и даже говорил, что она занята „сумасшедшими вещами“. И не то чтобы преувеличивал. Так, например, швейцарка построила около бассейна на ранчо Ол-Джоги пуленепробиваемую стеклянную пещеру, где жили два тигра. А в семейном таунхаусе Вильденштейнов в Нью-Йорке супруги некоторое время держали самую настоящую „женщину семейства кошачьих“ — рысь.
Алеку же все меньше и меньше нравилось то, как выглядит его жена, которая успела потратить четыре миллиона долларов на бьюти-эксперименты.
К тому же со временем у супругов не осталось ничего общего, кроме любви к Африке: когда дети были на учебе в другом городе, они постоянно ссорились. В начале 1990-х у Вильденштейна началась депрессия из-за отношений с отцом и проблем в бизнесе.
Расставание
Отношения Джоселин и Алека сильно ухудшились в 1997 году. В марте умер отец миссис Вильденштейн, когда гостил вместе с супругой у дочки на ранчо Ол-Джоги. Джоселин ждала, что муж прилетит на похороны из Нью-Йорка, но он лишь придумывал все новые и новые отговорки, а она все откладывала и откладывала церемонию прощания… Спустя 14 дней женщина все-таки похоронила отца. Когда Джоселин вернулась домой, у нее состоялся трудный разговор с Алеком. Супруг заявил ей, что начал встречаться с другими женщинами (с какими — не сказал, но в числе них была, например, 20-летняя россиянка Елена Жарикова, которой он помог стать моделью). Вильденштейн была готова простить избраннику измены, если только он не влюблен всерьез. Однако Алек был непреклонен и хотел уйти.
Тогда Джоселин попросила его остаться на время: ведь вскоре должна была приехать на каникулы их дочь. Арт-дилер согласился — ненадолго все утряслось.
Позже Джоселин вновь улетела в Кению, где получила телеграмму от мужа, что в таунхаус в Нью-Йорке, в котором проживали 11 членов семьи Вильденштейн, она вернуться не может. Джоселин же сделала наоборот и поспешила в США. Зайдя домой, женщина поймала супруга с поличным: в их спальне находилась модель Инес Мисан. Алек попытался устроить скандал и даже начал угрожать жене пистолетом, но та умудрилась вызвать полицию, и следующие сутки мужчина провел в участке.
После этого начался долгий и мучительный бракоразводный процесс: Вильденштейн забрал у супруги все вещи и заблокировал ее кредитные карты.
Женщина была вынуждена ютиться на ограниченной площади на территории таунхауса, спать на матрасе и ходить на общую кухню в определенное время. Из-за этого отношения Алека с детьми ухудшились. Правда, адвокат Джоселин смог уговорить арт-дилера выделять супруге деньги, пока они еще официально женаты. В 1999 году развод завершился: Джоселин получила 2,5 млрд долларов, суд также постановил, что каждый год в течение 13 лет Алек должен перечислять ей еще по $100 млн. Вскоре Вильденштейн женился на юной модели Любови Ступаковой. В 2008 году Алек умер, а спустя семь лет его семья перестала платить Джоселин отступные.
Новая жизнь
Вильденштейн недолго страдала из-за разрыва с мужем: в 1999 году она закрутила роман со своим адвокатом Кеннетом Годтом. В 2000-м произошел еще один поворотный момент в жизни Джоселин: она пришла на вечеринку, где присутствовал дизайнер Ллойд Кляйн, который влюбился в нее с первого взгляда. А вот Вильденштейн не сразу отреагировала на его ухаживания.
“Она буквально загипнотизировала меня. Эти глаза! Они просто смотрели мне в душу. Я работаю в индустрии моды и каждый день общаюсь с молодыми моделями. Но ни одна из них не поразила меня так, как она“, — рассказывал Ллойд, которого не смутило то, что дама сердца была на 17 лет его старше.
Наверное, Кляйн и Вильденштейн сошлись на почве любви к бьюти-экспериментам, но их отношения не всегда были спокойными.
На протяжении 15 лет пара то бурно ссорилась, то снова мирилась. В декабре 2016 года Джоселин оказалась в центре скандала. Как-то, во время ужина, Вильденштейн не понравилось, что Кляйн сидел с ноутбуком и занимался своими делами, а не уделял ей внимание. Разозлившись, женщина схватила горящую свечу, брызнула в возлюбленного воском, расцарапала ему лицо ногтями, а после схватила ножницы и дважды воткнула их ему в грудь.
Ллойду пришлось запереть рассвирепевшую избранницу в гардеробной, пока не приехала полиция. Кляйн был в ужасе от поступка Вильденштейн и подал на нее в суд, заявив, что устал от ее взрывного характера и больше никогда к ней и близко не подойдет. Нью-йоркский суд признал Джоселин виновной в нападении и запретил ей подходить к Ллойду ближе, чем на 900 метров. Дизайнер вскоре начал встречаться с моделью-трансгендером Лорен Фостер. Однако спустя несколько месяцев Кляйн понял, что не может жить без Вильденштейн.
Несмотря на воссоединение, Ллойд и Джоселин продолжают жить, извините за каламбур, как „кошка“ с собакой. Дело доходит до драк и приводов в полицию — в их-то почтенном возрасте. Так, они повздорили из-за мелкой бытовой неприятности. Приехавшие в апартаменты Вильденштейн в Трамп-тауэр сотрудники правоохранительных органов обнаружили всю кухню в щепки, а влюбленных — в царапинах и синяках. Обоим были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений.
К слову, квартира в Трамп-тауэр не единственная недвижимость Джоселин, но все ее апартаменты и дома заложены из-за долгов, и продать она их не может, хоть и пытается. „Женщина-кошка“ живет на пособие около 900 долларов в месяц, что для Нью-Йорка — копейки. Вильденштейн приходится просить друзей и родственников покрывать ее расходы. Конечно, чем-то Джоселин помогает и Ллойд, но даже он не в силах обеспечить ее в полной мере.
Последний скандал, в который попала „женщина-кошка“, прогремел в 2018-м. Вильденштейн обвинили в утере ювелирных украшений на сумму 250 тысяч долларов. Якобы в прошлом году Джоселин и Ллойд внесли первоначальный взнос в магазине Regal Jewelry в размере 65 тысяч долларов за набор из пяти предметов, которые забрали с собой, пообещав скоро выплатить всю сумму целиком. Деньги переведены так и не были, а украшения, по словами влюбленных, „куда-то исчезли“. Вот так, годы идут, а страсть к роскоши и приключениям и не думает ослабевать, и „женщина-кошка“, мы уверены, еще не раз напомнит прессе о себе.