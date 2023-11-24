Почти 40, а ведут себя как 20-летние. Взрослеют ли миллениалы?

В популярных мемах „Me vs. My Parents“ миллениал в возрасте 29 лет сравнивается со своими родителями, которым тоже было 29 лет. Родители купили дома, завели детей, а миллениал все еще раздумывает над тем, что купить: кошку или растение.

Вечная молодость

Если вас считают моложе своих лет, это следует воспринимать как комплимент или лесть. Дело не в количестве морщин на лбу, а в юношеской энергии и одежде — худи, облегающие или модные широкие брюки, те же увлечения, что и в 20 лет. Может показаться, что ничего не изменилось? Действительно, по сравнению со своими родителями миллениалы выглядят и ведут себя совершенно иначе.

Почему миллениалы не могут „повзрослеть“ даже внешне, обсуждают и в социальной сети TikTok. В ответе на этот вопрос заинтересованы почти 19,4 млн пользователей. Одни выдвигают гипотезы о возможностях, которые открывают инъекции красоты. Другие шутят, что у них „депрессия, поэтому они целыми днями находятся в помещении, и солнечный свет не старит их кожу“. Другие объясняют это наличием смартфонов и фотоаппаратов — нынешнее поколение видит свое отражение чаще, чем предыдущие, а значит, уделяет больше внимания своей внешности. Или же миллениалы стареют как все, но не думают об этом и не ведут себя „соответственно“.