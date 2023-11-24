Почти 40, а ведут себя как 20-летние. Взрослеют ли миллениалы?(3)
Пожиратели бутербродов с авокадо, любители латте, короли селфи, которые живут с мамой и не могут справиться со взрослой жизнью. 1981 год (и до 1996 года) — год рождения поколения миллениалов, а, значит, людям, которых чаще всего изображают как так и не повзрослевших детей, уже исполнилось 42 года.
В популярных мемах „Me vs. My Parents“ миллениал в возрасте 29 лет сравнивается со своими родителями, которым тоже было 29 лет. Родители купили дома, завели детей, а миллениал все еще раздумывает над тем, что купить: кошку или растение.
Вечная молодость
Если вас считают моложе своих лет, это следует воспринимать как комплимент или лесть. Дело не в количестве морщин на лбу, а в юношеской энергии и одежде — худи, облегающие или модные широкие брюки, те же увлечения, что и в 20 лет. Может показаться, что ничего не изменилось? Действительно, по сравнению со своими родителями миллениалы выглядят и ведут себя совершенно иначе.