02.12.2023, 15:15
Генеральный директор Levi’s рассказал о том, как на самом деле нужно стирать джинсы. Вы тоже так делаете?(7)
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Для большинства предметов одежды очевидно, что их следует стирать после нескольких носок. Но джинсы обычно вызывают намного больше разногласий. Некоторые даже утверждают, что их нельзя стирать вообще, пишет rus.delfi.lv.
И отчасти в этом виноват генеральный директор компании Levi Strauss Чарльз Берг. Хотя он и не хотел, чтобы это стало главным выводом из его выступления на одном из мероприятий в 2014 году. „Я никогда не говорил, что не надо стирать джинсы“, – пояснил он в беседе с Кристин Тан из CNBC в рамках передачи Managing Asia, вышедшей в эфир в прошлом месяце.