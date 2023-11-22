Слова лечат: психотерапевты перечислили действенные фразы для поддержки близких(1)
В современном мире многие сталкиваются с разными проблемами, но не у всех есть возможность пойти к специалисту. В таких случаях друзья и семья становятся опорой. Психотерапевты поделились пятью проверенными способами поднять настроение и помочь близким справиться с трудностями.
Чем я могу помочь?
Этой фразой вы проявляете заботу и готовность поддержать. Помните, что не всегда нужно сразу предлагать решения — иногда достаточно просто выслушать.
Не быть в порядке — это нормально.
Понимание того, что твои эмоции принимают, облегчает душу. Такой поддержкой вы поможете близкому человеку полностью открыться.
Я люблю тебя.
Любовь и поддержка близких помогают укрепить самооценку, повысить настроение. Однако говорить это стоит искренне.
Я рядом.
Эти слова говорят о вашей готовности прийти на помощь. Фраза выражает чувство безусловной поддержки, что может очень утешить.
Хочешь поговорить?
Предложите просто поговорить. Возможность выговориться и поделиться чувствами могут полностью изменить состояние человека.