Психология
22.11.2023, 13:08

Слова лечат: психотерапевты перечислили действенные фразы для поддержки близких

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Поддержка. Иллюстративное фото.
Поддержка. Иллюстративное фото.
ФОТО: fizkes | Shutterstock

В современном мире многие сталкиваются с разными проблемами, но не у всех есть возможность пойти к специалисту. В таких случаях друзья и семья становятся опорой. Психотерапевты поделились пятью проверенными способами поднять настроение и помочь близким справиться с трудностями.

  • Чем я могу помочь?

Этой фразой вы проявляете заботу и готовность поддержать. Помните, что не всегда нужно сразу предлагать решения — иногда достаточно просто выслушать.

  • Не быть в порядке — это нормально.

Понимание того, что твои эмоции принимают, облегчает душу. Такой поддержкой вы поможете близкому человеку полностью открыться.

  • Я люблю тебя.

Любовь и поддержка близких помогают укрепить самооценку, повысить настроение. Однако говорить это стоит искренне.

  • Я рядом.

Эти слова говорят о вашей готовности прийти на помощь. Фраза выражает чувство безусловной поддержки, что может очень утешить.

  • Хочешь поговорить?

Предложите просто поговорить. Возможность выговориться и поделиться чувствами могут полностью изменить состояние человека.

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