Слова лечат: психотерапевты перечислили действенные фразы для поддержки близких

Чем я могу помочь?

Этой фразой вы проявляете заботу и готовность поддержать. Помните, что не всегда нужно сразу предлагать решения — иногда достаточно просто выслушать.

Не быть в порядке — это нормально.

Понимание того, что твои эмоции принимают, облегчает душу. Такой поддержкой вы поможете близкому человеку полностью открыться.

Я люблю тебя.

Любовь и поддержка близких помогают укрепить самооценку, повысить настроение. Однако говорить это стоит искренне.

Я рядом.

Эти слова говорят о вашей готовности прийти на помощь. Фраза выражает чувство безусловной поддержки, что может очень утешить.

Хочешь поговорить?

Предложите просто поговорить. Возможность выговориться и поделиться чувствами могут полностью изменить состояние человека.