Жизнь после развода: как она меняется

В жизни любой женщины может наступить момент, когда отношения с мужем заходят в тупик: нет любви, не ощущается моральная и материальная поддержка от партнера. Начинаются постоянные ссоры по любым поводам, совместные вечера заканчиваются слезами. Если вы чувствуете, что супруг тормозит развитие, возникает мысль о разводе.

Но решиться на этот шаг сложно: мужчина может снова становиться чутким, да и семью разрушать не хочется. В голове возникает вопрос: как ваша жизнь изменится после развода? Действительно ли перемены приведут к лучшему? Особенно, если в семье есть дети. Или о разводе придется только сожалеть?

Что делать, если случился развод

На самом деле, ответ на этот вопрос достаточно прост.

Наслаждаться одиночеством

Многие женщины, которые пережили развод, приходят к выводу — нет ничего хуже, чем одиночество вдвоем. Если вы считаете себя самодостаточным человеком, не зависящим от супруга, на восстановление может уйти около года. Конечно, начать новые отношения сразу будет сложно: какое-то время не хочется впускать в сердце никого.

После продолжительного брака и развода женщины начинают наслаждаться одиночеством, ощущая себя словно свободная птица. Более того, некоторые, расставшись с мужьями, так и не хотят строить новую семью.

Избавиться от токсичности

Иногда на развод толкает не просто расхождение интересов, а абьюз от партнера. Например, можно прожить с мужем больше десяти лет, и только в последние годы отношений он проявит свою темную сторону. Мужчина может стать моральным монстром: когда брак заходит в тупик и воплощается такой сценарий, после развода женщина ощущает себя свободной.

Нет чувства жалости к бывшему мужу, не хочется жалеть себя: вы испытываете облегчение, что больше не встретитесь с человеком, причинявшим боль и страдания. Ведь если рядом находится мужчина, который не поддерживает и не уважает, какой смысл жить вместе и тихо испытывать ненависть друг к другу?

Вспомнить про себя