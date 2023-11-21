Жизнь после развода: как она меняется
Можно ли стать сильнее после разворда и как меняется жизнь. Рассказываем, как начать все с чистого листа.
В жизни любой женщины может наступить момент, когда отношения с мужем заходят в тупик: нет любви, не ощущается моральная и материальная поддержка от партнера. Начинаются постоянные ссоры по любым поводам, совместные вечера заканчиваются слезами. Если вы чувствуете, что супруг тормозит развитие, возникает мысль о разводе.
Но решиться на этот шаг сложно: мужчина может снова становиться чутким, да и семью разрушать не хочется. В голове возникает вопрос: как ваша жизнь изменится после развода? Действительно ли перемены приведут к лучшему? Особенно, если в семье есть дети. Или о разводе придется только сожалеть?
Что делать, если случился развод
На самом деле, ответ на этот вопрос достаточно прост.
Наслаждаться одиночеством
Многие женщины, которые пережили развод, приходят к выводу — нет ничего хуже, чем одиночество вдвоем. Если вы считаете себя самодостаточным человеком, не зависящим от супруга, на восстановление может уйти около года. Конечно, начать новые отношения сразу будет сложно: какое-то время не хочется впускать в сердце никого.
После продолжительного брака и развода женщины начинают наслаждаться одиночеством, ощущая себя словно свободная птица. Более того, некоторые, расставшись с мужьями, так и не хотят строить новую семью.
Избавиться от токсичности
Иногда на развод толкает не просто расхождение интересов, а абьюз от партнера. Например, можно прожить с мужем больше десяти лет, и только в последние годы отношений он проявит свою темную сторону. Мужчина может стать моральным монстром: когда брак заходит в тупик и воплощается такой сценарий, после развода женщина ощущает себя свободной.
Нет чувства жалости к бывшему мужу, не хочется жалеть себя: вы испытываете облегчение, что больше не встретитесь с человеком, причинявшим боль и страдания. Ведь если рядом находится мужчина, который не поддерживает и не уважает, какой смысл жить вместе и тихо испытывать ненависть друг к другу?
Вспомнить про себя
Можно долго колебаться в принятии решения и уходить от супруга, не подавая на развод. Когда партнер будет предпринимать попытки вернуть вас, и вы поверите, спустя время ситуация не просто может повториться вновь, но и ухудшиться. И именно после развода жизнь меняется на 180 градусов.
Ощущая свободу, вы наконец вспоминаете про заботу о себе. Женщины отмечают, что делают столько полезного и важного для самих себя, ребенка и родственников, приходя к единственному выводу — серьезный шаг оказался правильным.
Расставание по его желанию
На развод подают не только жены, но и сами мужья. Они могут устать от отношений, потерять интерес как к женщине. Пережить такое больно и тяжело, но впоследствии жизнь налаживается: необходимо время, чтобы совладать с эмоциями.
После развода многие начинают выглядеть лучше, знакомиться с интересными людьми, появляются поклонники и огромное количество новых впечатлений. Когда женщина начинает ценить себя, к ней притягиваются соответствующие партнеры: выясняется, что страх развестись лишь мешал жить.