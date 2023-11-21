Правила трех слоев для зимы: как одеваться стильно и тепло

Правило трех слоев нужно в первую очередь для того, чтобы не замерзнуть. И им, к примеру, пользуются альпинисты, горнолыжники, сноубордисты.

Первый слой — базовый, к нему относят термобелье, которое регулирует влажность тела.

Второй слой — средний, сюда включают свитеры, толстовки, тонкие пуховики — все, что согревает.

И, наконец, третий слой — верхняя одежда, желательно — непромокаемая.

Интересно, что стилисты тоже пользуются этим правилом, но собирают уже не только теплые, но и модные вещи. Смотрите ниже, что стоит купить для зимы 2024.

Первый слой: футболка, лонгслив, водолазка или рубашка

Обращайте внимание на модели из базовой коллекции, желательно со 100%-ным хлопком в составе. Сначала купите вещи нижнего слоя в базовых оттенках — белом, черном и бежевом. Потом можно дополнить их и акцентными вариантами: например, красная футболка, которая видна под черным жакетом (второй слой), делает образ ярче.

Второй слой: рубашка, джемпер, кардиган или жакет

В этом сезоне стилисты советуют смело носить рубашку не только для нижнего, но и второго слоя. Главное — выбрать плотный материал, также подойдут теплые флисовые модели.

Джемпер — это классика осенне-зимнего сезона, так что выбирайте любой. А если хотите быть в тренде, отдавайте предпочтение моделям поло с молнией. К тому же они, по прогнозам, будут в тренде еще и весной.

Жакет зимой тоже согреет, выбирайте оверсайз-модели или приталенные варианты, ставшие хитом этого сезона.

Третий слой: пальто, шубы, дубленки и пуховики

Из верхней одежды этой зимой актуальны утепленные пальто в длине миди (ниже колена) и макси, экошубы, короткие дубленки оверсайз, а также пуховики — совсем короткие, до талии (но будьте с ними осторожны при минусовой температуре), и длинные варианты.

Некоторые бренды делают ставку на женственность, предлагая модели с подчеркнутой талией или поясом. Но здесь важно учитывать вещи из второго слоя — с джемперами и жакетами оверсайз лучше выбирать свободную верхнюю одежду.