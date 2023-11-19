Богато: самые гламурные тренды нулевых, которые снова в моде
Нулевые по праву считаются эпохой агрессивного гламура, от которого в последнее время все открещивались, а теперь снова решили вспомнить. Редакция „Леди“ собрала пять самых популярных трендов тех времен, которые вернулись в моду. И рассказывает, как носить их в обычной жизни.
Меховые шапки
Мы уже рассказывали про один из самых внезапных трендов этой зимы – в моде снова оказались меховые каркасные шапки, вспоминая которые, мы ехидно посмеивались.
Забавно, но тренд особенно приглянулся западным инфлюэнсерам – они сочетают шапки с гламурными нарядами в духе начала нулевых и танцуют в социальных сетях.
Высокую меховую шапку можно вписать и в образ на каждый день, но не без иронии – носить ее стилисты советуют с элегантными пальто.
Шубы с длинным мехом
В последние годы особая популярность досталась пуховикам. Что вполне предсказуемо вернуло в тренды их абсолютную противоположность – короткие шубы с длинным мехом. Разумеется, из экоматериалов.
Несмотря на акцентность такой верхней одежды шуба зимой вполне может стать актуальным и почти универсальным предметом гардероба – с джинсами, костюмами с широкими брюками или трикотажными костюмами получатся эклектичные образы, а с трикотажными платьями и модными прямыми макси-юбками – в меру гламурные.
Мини с низкой линией талии
Стилисты предрекают тренду на низкую талию недолгую жизнь, но как бы ни оказалось в будущем, сегодня заниженная посадка невероятно популярна.
И не только на джинсах – в моду вернулись и ультракороткие юбки, сидящие на ладонь ниже пупка. Тренд довольно откровенный, а стилизовать его не так просто.
Инфлюэнсеры носят такие юбки с кроп-топами или же в сочетании с жакетами, выбирая юбки, имитирующие обрезанные брюки (модель Miu Miu повторили все кому не лень).
Блестящие колготки
Сияющие „лайкровые“ колготки пока так и остались в прошлом, а вот варианты с нитями люрекса, стразами или глиттером вернулись в моду.
Даже если вы не стремитесь повторить гламурный образ из начала нулевых, к аксессуару стоит присмотреться – ими легко добавить акцент в монохромный образ, и даже избавить от скучности лук без разнообразия текстур.
Можно выбрать сияющие колготки и для новогодних вечеринок. Тут уже все зависит от вашей смелости – актуальны и элегантные образы с одной-двумя акцентными деталями, и тотал-металлик.
Ботфорты
Ботфорты – тренд не только из нулевых. Сапоги выше колена были популярны, кажется, каждое десятилетие. Но в нулевых популярностью пользовались секси-ботфорты на каблуке, которые ворвались в тренды сегодня.
Шпилька, лак, платформа – актуально все и сразу, но вот над стилизацией придется подумать. Носить такие ботфорты с другими трендами из этой подборки стоит только на тематические вечеринки или для видео в социальных сетях. А вот в жизни такую акцентную обувь лучше сбалансировать объемными футболками, уютными свитерами и макси-юбками с высоким разрезом.