Богато: самые гламурные тренды нулевых, которые снова в моде

Меховые шапки

Мы уже рассказывали про один из самых внезапных трендов этой зимы – в моде снова оказались меховые каркасные шапки, вспоминая которые, мы ехидно посмеивались.

Забавно, но тренд особенно приглянулся западным инфлюэнсерам – они сочетают шапки с гламурными нарядами в духе начала нулевых и танцуют в социальных сетях.

Высокую меховую шапку можно вписать и в образ на каждый день, но не без иронии – носить ее стилисты советуют с элегантными пальто.

Шубы с длинным мехом

В последние годы особая популярность досталась пуховикам. Что вполне предсказуемо вернуло в тренды их абсолютную противоположность – короткие шубы с длинным мехом. Разумеется, из экоматериалов.

Несмотря на акцентность такой верхней одежды шуба зимой вполне может стать актуальным и почти универсальным предметом гардероба – с джинсами, костюмами с широкими брюками или трикотажными костюмами получатся эклектичные образы, а с трикотажными платьями и модными прямыми макси-юбками – в меру гламурные.

Мини с низкой линией талии

Стилисты предрекают тренду на низкую талию недолгую жизнь, но как бы ни оказалось в будущем, сегодня заниженная посадка невероятно популярна.

И не только на джинсах – в моду вернулись и ультракороткие юбки, сидящие на ладонь ниже пупка. Тренд довольно откровенный, а стилизовать его не так просто.

Инфлюэнсеры носят такие юбки с кроп-топами или же в сочетании с жакетами, выбирая юбки, имитирующие обрезанные брюки (модель Miu Miu повторили все кому не лень).

Блестящие колготки

Сияющие „лайкровые“ колготки пока так и остались в прошлом, а вот варианты с нитями люрекса, стразами или глиттером вернулись в моду.

Даже если вы не стремитесь повторить гламурный образ из начала нулевых, к аксессуару стоит присмотреться – ими легко добавить акцент в монохромный образ, и даже избавить от скучности лук без разнообразия текстур.

Можно выбрать сияющие колготки и для новогодних вечеринок. Тут уже все зависит от вашей смелости – актуальны и элегантные образы с одной-двумя акцентными деталями, и тотал-металлик.