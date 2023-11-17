„Ты, Зин, на грубость нарываешься“: как правильно ответить на хамство

Самое главное, столкнушись с грубостью, правильно на нее реагировать и отвечать. Чтобы сохранить душевное равновесие и не погрязнуть в пучине конфликта.

Не отвечайте грубостью на грубость

Порочная практика грубить тому, кто нагрубил вам. Так вы просто раздуваете конфликт, и в этой игре не будет победителей. Только зря потратите нервы. Не опускайтесь до уровня грубияна, не давайте вывести вас из равновесия.

Психологи советую выражать согласие в опеределенных ситуациях. Например, если вам грубо указали на то, что вы здесь преграждаете дорогу и, поэтому, вы такая-сякая, отвечайте сопкойно: „Это очень хорошо, что вы об этом сказали. Правда, здесь прошло бы еще человека два между мной и стеной. Но раз я вам мешаю, то подвинусь“.

Если конфликт затягивается, эксперты советуют добавить нотки сочувствия: „У вас все в порядке? Я могу чем-то помочь?“. Иногда человек вам грубит, потому что он только что сам получил оплеуху, ему действительно плохо, и сбрасывает негатив на окружающих.

Порой сочувствие может сподвигнуть человека поделиться своей болью, и проще это сделать с незнакомцем, здесь работает синдром случайного попутчика. Раскрывшись, обидчик перестанет конфликтовать и даже принесет свои извинения.

Тонко укажите грубияну на его поведение

Если грубит близкий вам человек или коллега по работе, вы вполне можете обозначить границы. Сказать, то, что он говорит очень грубо. И тут два варианта. Попросить коллегу подойти позже, поговорить, когда он остынет. Или попросить переформулировать, что он хотел сказать, в более мягкой форме.

Уточните, правильно ли вас поняли

Опять это касается конфликта с близкими людьми. Иногда на вас начинают нападать, потому что неправильно поняли вскользь брошенную фразу. Тогда, прежде чем вступать в конфликт, следует разобраться, правильно ли вас услышали. А заодно спросить, все ли в впорядке, почему на вас направляют свои негативные эмоции.

Игнорируйте

Если на вас начинает „наезжать“ незнакомец, будь то в метро, магазине, поезде, проще промолчать на его выпады. Пусть выскажется, даже в грубой форме. Вы его больше никогда не увидите. Проигнорировав слова грубияна, вы еще больше его накажете, ведь он надеялся вывести вас на эмоцию, чтобы подпитаться энергией. Промолчите и сохраните душевное равновесие.