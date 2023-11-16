Goldtime открыл в ТЦ Виру Кескус крупнейший в Эстонии магазин люксовых товаров

В 2024 году Goldtime отмечает свой 25-летний юбилей. Празднование дня рождения магазин начинает уже сегодня обновляя флагманский магазин в Виру Кескусе и увеличивая продажную площадь до 180 м2. В результате обновления работу начинает крупнейший в Эстонии магазин товаров роскоши, ювелирных изделий и наручных часов, разделенный на две зоны: открытый торговый зал, где можно получить персональную консультацию, и отдельная зона частной консультации.

За годы работы магазин Goldtime в ТЦ Виру Кескус был признан лучшим местом обслуживания клиентов и является одним из самых ярких новшеств среди многочисленных обновлений центра. Так, в Goldtime предлагается обновленный опыт обслуживания клиентов, включая персональную консультацию и уникальную 360-градусную частную консультацию по украшениям в Эстонии. Во время консультации эксперт по ювелирным изделиям полностью сосредоточен на клиенте. В приватной зоне обслуживания предлагаются безалкогольные напитки, а также кофе, шампанское и трюфели.

Обновленный магазин создан при сотрудничестве с лучшими в своей области дизайнерами. За архитектурное решение отвечало награжденное архитектурное бюро UDDU, во главе с дизайнером интерьеров Мари Когер Отса, а мебель на заказ изготовила фирма Kalla Mööbel. В качестве основного украшения магазина служат две великолепные люстры от итальянской компании Masiero, украшенные настоящими золотыми листьями. Для отделки использовались высококачественные материалы, включая особый драгоценный шпон, который также используется при изготовлении гитар и других музыкальных инструментов. Пол покрыт бархатным ковролином и мрамором. Таким образом, интерьер магазина сочетает в себе королевские тона, такие как золотой, глубокий синий и темно-коричневый, создавая элегантную и привлекательную атмосферу.