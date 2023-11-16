Goldtime открыл в ТЦ Виру Кескус крупнейший в Эстонии магазин люксовых товаров(1)
15 ноября крупнейшая в Эстонии сеть ювелирных и часовых магазинов Goldtime открыла в ТЦ Виру Кескус крупнейший в стране магазин люксовых товаров. Помимо первоклассного интерьера и ассортимента, обновленный магазин предлагает лучший в Эстонии опыт обслуживания клиентов и уникальную 360-градусную частную консультацию на тему украшений.
В 2024 году Goldtime отмечает свой 25-летний юбилей. Празднование дня рождения магазин начинает уже сегодня обновляя флагманский магазин в Виру Кескусе и увеличивая продажную площадь до 180 м2. В результате обновления работу начинает крупнейший в Эстонии магазин товаров роскоши, ювелирных изделий и наручных часов, разделенный на две зоны: открытый торговый зал, где можно получить персональную консультацию, и отдельная зона частной консультации.
За годы работы магазин Goldtime в ТЦ Виру Кескус был признан лучшим местом обслуживания клиентов и является одним из самых ярких новшеств среди многочисленных обновлений центра. Так, в Goldtime предлагается обновленный опыт обслуживания клиентов, включая персональную консультацию и уникальную 360-градусную частную консультацию по украшениям в Эстонии. Во время консультации эксперт по ювелирным изделиям полностью сосредоточен на клиенте. В приватной зоне обслуживания предлагаются безалкогольные напитки, а также кофе, шампанское и трюфели.
Обновленный магазин создан при сотрудничестве с лучшими в своей области дизайнерами. За архитектурное решение отвечало награжденное архитектурное бюро UDDU, во главе с дизайнером интерьеров Мари Когер Отса, а мебель на заказ изготовила фирма Kalla Mööbel. В качестве основного украшения магазина служат две великолепные люстры от итальянской компании Masiero, украшенные настоящими золотыми листьями. Для отделки использовались высококачественные материалы, включая особый драгоценный шпон, который также используется при изготовлении гитар и других музыкальных инструментов. Пол покрыт бархатным ковролином и мрамором. Таким образом, интерьер магазина сочетает в себе королевские тона, такие как золотой, глубокий синий и темно-коричневый, создавая элегантную и привлекательную атмосферу.
„Все начинается с желания предложить лучшее своим клиентам и прислушиваться к их отзывам. Помимо желания создать выдающийся магазин с выдающимся опытом обслуживания клиентов, мы поставили перед собой цель представить людям самый качественный выбор ювелирных изделий в стране. Очень рады, что эту цель удалось достичь: сегодня в Виру Кескусе представлен самый большой выбор бриллиантовых украшений и швейцарских наручных часов в Эстонии. При этом все бренды были лично выбраны и одобрены нашими экспертами по часам и ювелирным изделиям, вдохновленные отзывами наших клиентов“, - объясняет создатель Goldtime Индрек Петерсон, по словам которого рынок Эстонии уже давно ждал такого рода магазин роскоши.
Среди новых брендов Goldtime можно найти премиальные торговые марки, такие как любимец модных гурманов GUCCI и Yoko London с величественной историей. Впервые в Эстонию пришли бриллианты из Антверпена от Antonellise и особые дизайны от One More. Немного голландской роскоши клиентам принесет бренд Tirisi, где встречаются элегантные дизайнерские формы и роскошные ряды драгоценных камней. Кроме того, Goldtime представляет два своих бренда: бриллиантовые украшения Side by Side, символизирующие совместное прохождение общего пути бок о бок; и обновленную коллекцию бриллиантовых украшений The One, созданную для единственного и неповторимого момента вашей жизни.
Любителей часового мира встретит самый большой и обновленный ассортимент швейцарских наручных часов в Эстонии и расширенный часовой зал. Впервые в Эстонии представлены часы Bell & Ross, сочетающие качество швейцарского часового производства и высокотехнологичные функции. Кроме того, семейство TAG Heuer пополняется умными часами Connected. По-прежнему в Goldtime можно найти высоко ценимые качественные бренды, такие как Breitling, TAG Heuer, Montblanc, Longines, Rado, Frederique Constant, Raymond Weil, Baume & Mercier, Gucci, Tissot и Certina. Также любителей инноваций порадует самый известный японский часовой бренд SEIKO.
Кроме того, в магазине представлены последние коллекции любимых брендов часов и ювелирных изделий, таких как Fossil, Michael Kors, Marmara Sterling, Nomination Italy, Sif Jakobs Jewellery и Ti Sento Milano. Большой выбор мужских украшений представляет созданный Goldtime бренд The Man. Эстонскому дизайну отдают дань, представляя последние коллекции любимых дизайнеров, таких как Аннели Таммик, Лиза Крёбер, Сигрид Куус, SOMA и Tanel Veenre Jewellery. Также в ассортименте местного дизайна появились новинки, такие как созданное в Эстонии NRTN Jewellery и коллекция „Черно-белое“, разработанная в сотрудничестве Goldtime и студии Тийна Талумеэс, отмечающая 25-летие работы своей дизайнерской студии.
Магазин приветствует клиентов с понедельника по четверг с ювелиром Артуром, обладающим более чем 30-летним опытом работы и с чьей помощью можно починить, отреставрировать, почистить свои украшения. Теперь ювелирный магазин Goldtime также предлагает услуги гравировки.
Самый большой в Эстонии магазин роскоши Goldtime находится на 1 этаже торгового центра Viru.