Goldtime открыл в ТЦ Виру Кескус крупнейший в Эстонии магазин люксовых товаров

Среди новых брендов Goldtime можно найти премиальные торговые марки, такие как любимец модных гурманов GUCCI и Yoko London с величественной историей. Впервые в Эстонию пришли бриллианты из Антверпена от Antonellise и особые дизайны от One More. Немного голландской роскоши клиентам принесет бренд Tirisi, где встречаются элегантные дизайнерские формы и роскошные ряды драгоценных камней. Кроме того, Goldtime представляет два своих бренда: бриллиантовые украшения Side by Side, символизирующие совместное прохождение общего пути бок о бок; и обновленную коллекцию бриллиантовых украшений The One, созданную для единственного и неповторимого момента вашей жизни.