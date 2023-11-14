The Body Shop отметил 20 лет работы в Эстонии

Маргот Кихулане, региональный менеджер The Body Shop в Эстонии: „Нам чрезвычайно приятно отмечать 20 лет присутствия The Body Shop на эстонском рынке. За спиной у нас приятный путь и мы очень благодарны нашим клиентам за поддержку. Жители Эстонии открыты к новшествам, и благодаря этому мы можем тестировать и предлагать более устойчивые решения и концепции именно здесь в Эстонии. Например, пункт перезаправки упаковок в ТЦ „Виру“ был очень тепло встречен клиентами и вызвал большой интерес, и в ближайшем будущем мы планируем расширить эту концепцию еще в двух магазинах брэнда. The Body Shop поддерживает устойчивую торговлю и стремится сделать мир лучше.“

„Вместе с нашими клиентами в Эстонии мы поддерживаем организацию по защите животных „Невидимые животные“, в предыдущие годы мы помогали школе Салу и детям с ограниченными возможностями в постройке их игровой площадки, поддерживали животных из приюта и привлекали больше молодежи в политику вместе с Эстонской ассоциацией молодежных объединений. Я хвалю эстонских потребителей за их передовой и ответственный способ потребления, и я верю, что в таком ответственном обществе мы нашли свою нишу,“ добавила Маргот Кихулане.

История The Body Shop началась в 1976 году в Брайтоне, Англия, где основательница Дэйм Анита Роддик начала продавать инспирированных природой продукты косметики в своем маленьком магазинчике. Фокусом The Body Shop является привнесение знаний о богатствах природы до потребителя. Все эффективные натуральные ингредиенты выращиваются и добываются ответственно и устойчиво. Первый магазин на эстонском рынке был открыт в 2003 году в Таллине, и он сразу же завоевал популярность. Сегодня у The Body Shop в Эстонии 6 магазинов и онлайн-магазин. Самыми популярными продуктами по всей Эстонии являются богатое масло для тела с маслом ши и очищающее масло для ухода за чаем.