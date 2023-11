The Body Shop отметил 20 лет работы в Эстонии

Узнаваемый косметический брэнд The Body Shop, открывший свой первый магазин в Эстонии в 2003 году, отметил свое 20-летие празднованием в атриуме торгового центра „Виру“. За время работы в Эстонии брэнд открыл шесть магазинов и один онлайн-магазин. Празднование прошло вместе с клиентами, для которых Андреас Мельц исполнил песню, написанную специально для Дня Рождения The Body Shop, и гостей ждали приятные сюрпризы и вкусный торт. Именно магазин брэнда в торговом центре „Виру“ является одним из немногих из 700 магазинов The Body Shop в мире, который предлагает тестирование и покупку продуктов без упаковки.