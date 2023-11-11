ИССЛЕДОВАНИЕ | Именно их похвала больше всего поднимает настроение школьникам! Психолог объясняет причины(3)
Опрос, проведенный в рамках программы Samsung Solve For Tomorrow, показал, что в течение последней проведенной в школе недели целых 22% учеников 9–12 классов чувствовали себя плохо в психическом смысле.
В проведенном Norstat исследовании благополучия школьников 4% молодых людей заявили, что чувствуют себя очень плохо, 18% – довольно плохо, 39% – средне, 29% – скорее хорошо и 10% – очень хорошо.
Треть учеников, которые на прошлой неделе чувствовали себя в школе очень плохо, плохо или средне, заявили, что больше всего им портили настроение неприятные сверстники. Ученики, которые в течение недели чувствовали себя довольно плохо, отметили, что плохое настроение возникало из-за проблем в личной жизни и неприятных соучеников. Те, кто чувствовал себя средне, ощущали перепады настроения, причинами которых в основном были недосыпание из-за раннего пробуждения, неприятные учебные предметы и учителя.
„В любом случае важно, чтобы учащиеся чувствовали себя в школьной среде комфортно, и именно поэтому мы в очередной раз проводим школьную программу Solve For Tomorrow, где учащиеся могут предложить собственные идеи для решения школьных проблем и повышения собственного благополучия. Мы оказываем им всестороннюю поддержку и предоставляем опытных менторов, которые помогут развить появившиеся идеи“, - сказала руководитель программы Samsung Solve For Tomorrow Эгле Тамелите.
28% учащихся ответили, что больше всего настроение им поднимает похвала одноклассников. При этом только 7% респондентов поднимает настроение похвала учителя и 3% – словесное признание родителей. Хорошие оценки поднимают настроение четверти респондентов, а занятия любимым предметом – 14% ответивших.
Психолог Peaasi.ee Андреас Холст отметил, что люди эволюционно вынуждены сотрудничать с другими как можно эффективнее. Название этого явления – групповой отбор, при котором среда со временем отбирает группы, то есть совокупность людей, которые преуспевают в ней лучше всего. Успех группы определяется не только характеристиками входящих в нее индивидов, но и тем, насколько хорошо они могут работать вместе, чтобы выжить.
„Важная особенность людей по сравнению с животными заключается в том, что по разным причинам мы просто настолько лучше сотрудничаем, что это стало нашей стратегией выживания. Поэтому для выживания вида важнее всего сотрудничать – именно поэтому мы уделяем огромное количество времени построению и поддержанию отношений“, - добавил Холст, отметив, что, по его мнению, это также объясняет то, почему признание со стороны одноклассников столь важно для молодежи.
Холст сказал, что, если человека исключают из группы либо остальная часть группы негативно оценивает наши действия или нас самих, это крайне болезненно. В то же время одобрение дает нам огромное количество положительных и воодушевляющих эмоций. Через эмоции группа влияет на людей, заставляя их вести себя определенным образом. Однако молодые люди по разным причинам переживают эти процессы гораздо интенсивнее, чем взрослые.
Психолог Андреас Холст отметил, что, к сожалению, не существует однозначного ответа, что делать, когда молодому человеку плохо в школе из-за одноклассников. Он пояснил, что в случае буллинга обязательно следует поговорить с учителями или специалистами школьной службы поддержки. С другой стороны, время от времени чувствовать себя плохо из-за какой-то ситуации – неотъемлемая часть процесса обучения и роста.
„В целом можно сказать, что первым шагом всегда является анализ ситуации. Действительно ли я сделал что-то не так, или мой одноклассник поступил грубо? Может ли быть какая-то независимая от меня причина столь резкого поведения одноклассника? Когда мы сами находимся внутри ситуации, ее объективный анализ – трудная задача, с которой зачастую не могут справиться даже взрослые. Поэтому, если вы постоянно плохо себя чувствуете, я бы рекомендовал обратиться к специалисту. В школе это, например, социальный педагог или школьный психолог“, - сказал Холст и добавил, что, если по какой-то причине ученик не хочет обращаться к школьному специалисту, всегда можно прийти на молодежную консультацию peaasi.ee. За консультацией можно обратиться по любому поводу, включая проблемы с общением.
Заказанный Samsung опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat, которая в сентябре опросила в общей сложности 251 человека.