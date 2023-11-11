ИССЛЕДОВАНИЕ | Именно их похвала больше всего поднимает настроение школьникам! Психолог объясняет причины

В проведенном Norstat исследовании благополучия школьников 4% молодых людей заявили, что чувствуют себя очень плохо, 18% – довольно плохо, 39% – средне, 29% – скорее хорошо и 10% – очень хорошо.

Треть учеников, которые на прошлой неделе чувствовали себя в школе очень плохо, плохо или средне, заявили, что больше всего им портили настроение неприятные сверстники. Ученики, которые в течение недели чувствовали себя довольно плохо, отметили, что плохое настроение возникало из-за проблем в личной жизни и неприятных соучеников. Те, кто чувствовал себя средне, ощущали перепады настроения, причинами которых в основном были недосыпание из-за раннего пробуждения, неприятные учебные предметы и учителя.

„В любом случае важно, чтобы учащиеся чувствовали себя в школьной среде комфортно, и именно поэтому мы в очередной раз проводим школьную программу Solve For Tomorrow, где учащиеся могут предложить собственные идеи для решения школьных проблем и повышения собственного благополучия. Мы оказываем им всестороннюю поддержку и предоставляем опытных менторов, которые помогут развить появившиеся идеи“, - сказала руководитель программы Samsung Solve For Tomorrow Эгле Тамелите.

28% учащихся ответили, что больше всего настроение им поднимает похвала одноклассников. При этом только 7% респондентов поднимает настроение похвала учителя и 3% – словесное признание родителей. Хорошие оценки поднимают настроение четверти респондентов, а занятия любимым предметом – 14% ответивших.

Психолог Peaasi.ee Андреас Холст отметил, что люди эволюционно вынуждены сотрудничать с другими как можно эффективнее. Название этого явления – групповой отбор, при котором среда со временем отбирает группы, то есть совокупность людей, которые преуспевают в ней лучше всего. Успех группы определяется не только характеристиками входящих в нее индивидов, но и тем, насколько хорошо они могут работать вместе, чтобы выжить.