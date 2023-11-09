Какой свой главный страх преодолела Кейт Миддлтон, выйдя замуж за принца Уильяма

Неудивительно, что в таких условиях Кейт была вынуждена распрощаться со своим главным страхом — публичными выступлениями, пишет Super.

Как передает Mirror, когда Миддлтон только пришла в королевскую семью, у нее не было никакого опыта в привычных для монарха и его родных действиях: как правильно сделать реверанс или выступить перед большим количеством людей, нынешняя принцесса не имела и понятия. Однако время взяло верх, и парализующая боязнь начала отступать, хотя одиночные выходы Кейт все равно даются непросто.

„Я думаю, Кейт сложно выступать отдельно от остальных, потому что она по своей природе довольно застенчивая... У нее был ужасный страх перед публичными выступлениями. Мы с Артуром, королевским фотографом, видели это своими глазами, когда ей однажды пришлось обратиться к толпе“, — цитирует издание королевского эксперта Камиллу Томини.

Глядя на безупречные фото Кейт Миддлтон, вряд ли кто-то подумает, что скрывается за ее блистательной улыбкой — видимо, все дело в маленьких хитростях, к которым прибегает принцесса ради роскошных кадров.