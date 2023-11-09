Люди
09.11.2023, 16:15

Какой свой главный страх преодолела Кейт Миддлтон, выйдя замуж за принца Уильяма

 
Britain's Prince William and his wife Catherine, Duchess of Cambridge, kiss as they stand on the balcony at Buckingham Palace after their wedding in Westminster Abbey, in central London
Britain's Prince William and his wife Catherine, Duchess of Cambridge, kiss as they stand on the balcony at Buckingham Palace after their wedding in Westminster Abbey, in central London
ФОТО: DARREN STAPLES | Scanpix

Выйдя замуж за принца Уильяма, Кейт Миддлтон хотя и стала королевской особой, но на ее плечи легла огромная ответственность, куча правил и обязательств. Ну а вдобавок ко всему за принцессой Уэльской повсюду ходят папарацци: каждый ее шаг и выход на публику освящается и транслируется в прессе.

Неудивительно, что в таких условиях Кейт была вынуждена распрощаться со своим главным страхом — публичными выступлениями, пишет Super.

Как передает Mirror, когда Миддлтон только пришла в королевскую семью, у нее не было никакого опыта в привычных для монарха и его родных действиях: как правильно сделать реверанс или выступить перед большим количеством людей, нынешняя принцесса не имела и понятия. Однако время взяло верх, и парализующая боязнь начала отступать, хотя одиночные выходы Кейт все равно даются непросто.

„Я думаю, Кейт сложно выступать отдельно от остальных, потому что она по своей природе довольно застенчивая... У нее был ужасный страх перед публичными выступлениями. Мы с Артуром, королевским фотографом, видели это своими глазами, когда ей однажды пришлось обратиться к толпе“, — цитирует издание королевского эксперта Камиллу Томини.

Глядя на безупречные фото Кейт Миддлтон, вряд ли кто-то подумает, что скрывается за ее блистательной улыбкой — видимо, все дело в маленьких хитростях, к которым прибегает принцесса ради роскошных кадров.

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