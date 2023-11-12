Все ли сбудется? Психолог раскрыл, есть ли польза от карты желаний
Психолог Артур Вафин рассказал „Леди", стоит ли делать карту желаний. И как правильно мечтать.
„Что мыслимо, то возможно“, — говорил Людвиг Витгенштейн. Закоренелый материалист Мао Цзэдун сказал еще проще: „Все, что мыслимо, то осуществимо“. Но как осуществлять задуманное и мечты? Для этого существует специальная техника визуализации — карты желаний.
С помощью несложных материалов вы сможете создать свою собственную карту, отражающую вашу жизнь до самых мельчайших деталей.
Лист бумаги следует разделить на девять равных секторов, каждый должен быть окрашен в определенный цвет. Каждый цвет соответствует разным аспектам вашей жизни, таким как внутреннее: я, любовь, здоровье, дети, путешествия и многое другое. В каждом секторе вы можете разместить изображения, которые символизируют ваши желания. Они могут быть конкретными предметами (машина, дом, квартира, шуба) или чем-то, что отвечает вашему запросу (например, улыбчивый доктор, который поможет вам излечиться, или красавец-блондин на коне). Вы можете использовать как свои собственные фотографии, так и картинки, вырезанные из журналов и газет.
В чем преимущества карты желаний
Карта желаний помогает прояснить и сформулировать свои желания или цели, позволяя сосредоточить свою энергию и намерения на их исполнения.
С помощью карты желаний возможно наглядно увидеть то, что вам нужно. И даже визуализировать мечты, понять, что это возможно.
Если расположить карту желаний на видном месте, она может мотивировать к действиям, не откладывая все на потом.
Карта желаний также помогает сохранять оптимистичный настрой — вы смотрите на свои желания и осознаете, что есть шансы, что все так и будет.
Как к карте желаний относятся психологи
Психологи по-разному относятся к картам желаний. Психологи-бихеовристы отмечают, что карты желаний могут ввергнуть человека мир бесплотных иллюзий, вместо того чтобы жить в честном мире стимулов и рефлексов.
Психологи-юнгианцы, наоборот, позитивно смотрят на карты желаний, и говорят, что они позволяют не только структурировать бессознательное, но и ощутить мистический опыт, испытав счастье столкновения с чудом, — когда мечта сбывается. Юнгианцу также близко то, что карты желаний черпают свои основы из древних традиций, а именно, фэн-шуй.
Стоит ли все-таки делать карту желаний?
Отнеситесь к карте желаний как к творчеству, это и правда своего рода арт-терапия. Наклеивая картинки и фотографии, не ограничивайте свою фантазию, не сдерживайте себя в желаниях.
Однако не следует забывать, что карта желаний не является гарантией достижения желаний. Она может стать лишь полезным инструментом в процессе постановки и реализации целей.
Можно ли как-то послать сигнал в космос и заполучить желаемое? Действительно, такое возможно, но все же это зависит таких факторов, как реалистичность ваших желаний, предпринятые усилия на их достижение, ваши возможности, время и внешние обстоятельства.