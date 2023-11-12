Все ли сбудется? Психолог раскрыл, есть ли польза от карты желаний

„Что мыслимо, то возможно“, — говорил Людвиг Витгенштейн. Закоренелый материалист Мао Цзэдун сказал еще проще: „Все, что мыслимо, то осуществимо“. Но как осуществлять задуманное и мечты? Для этого существует специальная техника визуализации — карты желаний.

С помощью несложных материалов вы сможете создать свою собственную карту, отражающую вашу жизнь до самых мельчайших деталей.

Лист бумаги следует разделить на девять равных секторов, каждый должен быть окрашен в определенный цвет. Каждый цвет соответствует разным аспектам вашей жизни, таким как внутреннее: я, любовь, здоровье, дети, путешествия и многое другое. В каждом секторе вы можете разместить изображения, которые символизируют ваши желания. Они могут быть конкретными предметами (машина, дом, квартира, шуба) или чем-то, что отвечает вашему запросу (например, улыбчивый доктор, который поможет вам излечиться, или красавец-блондин на коне). Вы можете использовать как свои собственные фотографии, так и картинки, вырезанные из журналов и газет.

В чем преимущества карты желаний

Карта желаний помогает прояснить и сформулировать свои желания или цели, позволяя сосредоточить свою энергию и намерения на их исполнения. С помощью карты желаний возможно наглядно увидеть то, что вам нужно. И даже визуализировать мечты, понять, что это возможно. Если расположить карту желаний на видном месте, она может мотивировать к действиям, не откладывая все на потом. Карта желаний также помогает сохранять оптимистичный настрой — вы смотрите на свои желания и осознаете, что есть шансы, что все так и будет.

Как к карте желаний относятся психологи

Психологи по-разному относятся к картам желаний. Психологи-бихеовристы отмечают, что карты желаний могут ввергнуть человека мир бесплотных иллюзий, вместо того чтобы жить в честном мире стимулов и рефлексов.