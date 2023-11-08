В Lasnamäe Centrum открылся известный магазин косметики

Это пятое представительство Douglas в Эстонии, и, по словам представителя магазина Виктории Гринберги, Таллинн в целом является важным рынком для Douglas. „Жители крупнейшего района города Ласнамяэ, безусловно, являются для нас важной целевой группой, которой мы хотим предложить множество косметических средств, средств по уходу за кожей и волосами – как для женщин, так и для мужчин“, – добавила Гринберга.

По словам руководителя Lasnamäe Centrum Теаны Башкирцевой, новый современный магазин непременно оживит торговый центр, привлекая как молодежь, так и любителей моды и красоты. „С приходом Douglas выбор косметических брендов и продуктов для клиентов Lasnamäe Centrum значительно расширился“, — сказала Башкирцева.

По словам Теаны Башкирцевой, Lasnamäe Centrum играет для местных жителей и важную локальную роль, предоставляя возможность быстро и компактно вести свою повседневную деятельность, не покидая район.

„Впереди сезон праздников – в это воскресенье мы отмечаем День отца, но и Рождество тоже не за горами. С открытием нового косметического магазина нашим клиентам не понадобится ехать на другой конец города, чтобы купить традиционные подарки для своих близких, например, хорошие духи, кремы или средства по уходу за волосами“, - добавила Башкирцева.

Новый, красивый и просторный магазин расположен на площади 140 квадратных метров, и, по словам Виктории Гринберги, помимо ведущих мировых брендов, таких как Lancôme, Estée Lauder и Versace, у Douglas также есть много других интересных брендов, которые больше нигде не продаются.

Douglas — крупнейший в Европе ритейлер парфюмерии и косметики с сетью из более чем 1200 косметических магазинов. Отмечающий свое 20-летие Lasnamäe Centrum – один из первых крупных современных торговых центров в Ласнамяэ, открывший свои двери в октябре 2003 года. За 20 лет центр посетили 82 миллиона человек, а житель Ласнамяэ посещает центр в среднем 34 раза в год. В настоящее время в центре проводится капитальная реконструкция, в которую было инвестировано почти три миллиона евро.